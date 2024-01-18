Россиянин напал на сотрудника ФСБ и угрожал расправой знакомому

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В Ингушетии суд приговорил к 2,5 годам принудительных работ мужчину за нападение на сотрудника Федеральной службы безопасности и угрозы убийством знакомому. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление Следственного комитета России.
28-летнго гражданина признали виновным по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и части 1 статьи 119 («Угроза причинением тяжкого вреда здоровью») Уголовного Кодекса РФ. Помимо принудительных работ, с россиянина будет удерживаться 10% дохода.
По информации СКР, 22 августа 2022 года мужчина на территории КПП «Хамхи» в Джейрахском районе республики предъявил пограничникам паспорт с истекшим сроком действия. Сотрудники Пограничного управления ФСБ отказались пропускать его, из-за чего мужчина напал на сотрудника и был задержан.
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Алина Юрчак