Россиянина осудили за расправу над сожительницей и ее другом из ревности

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В Амурской области суд назначил 18 лет лишения свободы 45-летнему мужчине, которые из-за ревности убил сожительницу и ее нового друга. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление Следственного комитета России (СКР).
По версии следствия, вечером 2 июля 2023 года мужчина распивал алкоголь с возлюбленной в доме на улице Молодежной в поселке Мадалан. Они начал ссорить и женщина заявила, что хочет расстаться с ним и уже нашла нового ухажера. Фигурант взял ружье и сделал выстрел в соперника, а потом в сожительницу. Мужчина пытался спрятаться в лесу, но вернулся домой и дождался сотрудников правоохранительных органов.
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Алина Юрчак