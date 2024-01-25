Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Россиянина осудили за расправу над сожительницей и ее другом из ревности

Россиянина осудили за расправу над сожительницей и ее другом из ревности

Амурчанина осудили на 18 лет за расстрел сожительницы и ее нового друга
25 января 2024, 08:46
Фото: istock / artisteer

Фото: istock / artisteer

В Амурской области суд назначил 18 лет лишения свободы 45-летнему мужчине, которые из-за ревности убил сожительницу и ее нового друга. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Амурчанин признан виновным по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ. Отбывать наказание ему придется в колонии строгого режима.

По версии следствия, вечером 2 июля 2023 года мужчина распивал алкоголь с возлюбленной в доме на улице Молодежной в поселке Мадалан. Они начал ссорить и женщина заявила, что хочет расстаться с ним и уже нашла нового ухажера. Фигурант взял ружье и сделал выстрел в соперника, а потом в сожительницу. Мужчина пытался спрятаться в лесу, но вернулся домой и дождался сотрудников правоохранительных органов.

Читайте также:

9-летний мальчик 2 года прожил один в квартире

В Москве госпитализировали 14-летнюю фигуристку, ударившуюся головой о лёд

Петербурженку, убившую восьмимесячную дочь, отправили в СИЗО

#суд
#выстрел
#женщина
#ук
#мужчина
#ружье
#рф
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заблокировано расширение производства Boeing 737 MAX после аварий
25 января 2024, 09:39

Фото: istockphoto/Chalabala

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) оповестило, что не даст разрешение компании Boeing на расширение производства самолетов серии MAX, в этом числе 737-9 MAX.
Также Управление распорядилось тщательно проверить все лайнеры данного типа, чью эксплантацию приостановили в США после ЧП, пишет РИА Новости.

5 января у Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в воздухе отошла секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. FAA дало распоряжение приостановить эксплуатацию 171, чтобы провести срочные инспекции. Авиакомпания Alaska Airlines первой приостановила использование всех 65 своих Boeing 737 MAX 9.

В FAA рассказали, что после успешного завершения проверок самолеты вернуться в строй.

Ранее сообщалось, что массовое ослабление болтов нашли во многих самолетах производителя авиационной техники Boeing из США. Об этом рассказал генеральный директор перевозчика Alaska Airlines Бен Миникуччи в интервью NBC News. Он впервые прокомментировал происшествие с Boeing 737 MAX 9, у которого в полёте оторвалась дверь. Экспертиза показала, что у Boeing из-за ослабленных болтов не оказались зафиксированы некоторые детали.

Читайте также:

У самолета Boeing 767 с пассажирами на борту отказал двигатель

В самолётах Boeing выявили массовое ослабление болтов

У Boeing с пассажирами на борту отвалилось переднее шасси прямо перед вылетом
#сша
#самолет
#новости
#происшествие
#авария
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье отдают под суд серийного похитителя проводов
25 января 2024, 09:19

Фото: iStock/BrianAJackson

Полицейские Павловского Посада завершили расследование серии краж проводов от электроприборов, подозреваемый в преступлениях 36-летний житель города Электроугли предстанет перед судом, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что осенью 2023 года злоумышленник пробирался в частные дома и бытовки, отрезал провода у бытовых приборов и уносил с собой. Кроме того, он перерезал электрокабели на дачных участках, а также украл квадроцикл из одного из гаражей. Общий ущерб от преступной деятельности составил 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Мужчина был задержан на месте преступления. Теперь его уголовное дело, открытое по статье «Кража», передано в Павлово-Посадский городской суд.

Читайте также:

9-летний мальчик 2 года прожил один в квартире

Россиянина осудили за расправу над сожительницей и ее другом из ревности

Суд продлил арест имущества родственников Блиновской
#криминал
#кражи
#павловский посад
#суд
#полиция
#происшествие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
9-летний мальчик 2 года прожил один в квартире
NDTV: во Франции женщина бросила сына в квартире на 2 года
25 января 2024, 08:52

Фото:istockphoto/Jatuporn Tansirimas

Во Франции 9-летний мальчик, брошенный матерью, в течение 2 лет выживал в арендованной квартире, после того как мать оставила его одного.
NDTV сообщает, что в Нерсаке 9-летний школьник 2 года жил один. Он самостоятельно ходил в школу и хорошо учился. Мальчик ел консервы и продукты, которые воровал в супермаркетах.

О том, что мальчика бросила мать, стало известно, когда он поделился этим с одноклассником.

39-летнюю женщину нашли и арестовали. Оказалось, что она жила в соседнем городе с мужчиной, очень редко навещала сына и платила за съёмную квартиру, в которой жил ребёнок. Суд назначил француженке наказание в виде полутора лет лишения свободы.

Читайте также:

NWL: Ради благополучия сына бездомная мать-одиночка из Уэльса стала доминатрикс

Общественная палата выступила за тотальный запрет ведения соцсетей подростками

Российские учёные создали пластырь для безболезненного вакцинирования
#франция
#дети
#мать
#родители
#происшествие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Сочи
25 января 2024, 01:16

Фото: iStock/Irina_Kononova

На работу аэропорта Сочи с 23:13 мск 24 января введены ограничения «для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов». Об этом заявил представитель Росавиации. Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в сочинском аэропорту введён план «Ковёр».
Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

По информации Telegram-канала Mash, в аэропорту Сочи задержаны два рейса. Ещё четыре самолёта из Стамбула, Москвы, Саранска и Пензы кружат в воздухе и ждут разрешения на посадку. Сейчас воздушные судна перенаправляют в Минеральные Воды и Ставрополь.

План «Ковёр» вводится в случае вторжения в воздушное пространство постороннего летающего объекта. Все гражданские самолёты обязаны покинуть район, в котором находится угроза. В небе могут оставаться только военные и спасательные борты.

Ранее стало известно о пожаре на нефтебазе в краснодарском Туапсе. Как сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко, огонь удалось локализовать на площади в 200 «квадратов», пострадавших нет. При этом местные жители сообщали, что перед началом пожара видели пролёт нескольких беспилотников.

Читайте также:

На нефтебазе в Туапсе начался крупный пожар

Украинский беспилотник попытался атаковать Белгородскую область

В столичном аэропорту Внуково введён план «Ковёр»
#бпла
#беспилотник
#пожар
#краснодарский край
#сочи
#аэропорт
#самолёты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На нефтебазе в Туапсе начался крупный пожар
25 января 2024, 00:41

Фото: Yauhen_Akulich

Возгорание произошло на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы. Предварительно, жертв и пострадавших нет, огонь уже тушат, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.
По данным «Базы», в полночь БПЛА попал в вакуумную установку на объекте. В местных Telegram-каналах люди пишут, что перед пожаром слышали звуки, похожие на работу ПВО. Первые сообщения в пабликах появились примерно в 23:10 мск.



В оперштабе Краснодарского края сообщили, что пострадавших и жертв в результате возгорания нефтебазы нет.

«Произошло возгорание на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы, в настоящий момент идёт ликвидация горения. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы для выяснения всех обстоятельств происшествия. Также для координации взаимодействия с муниципальными службами на месте работает глава Туапсинского района Сергей Бойко», — подчеркнули там.
Площадь пожара на Туапсинском НПЗ, по информации SHOT, сейчас составляет около 200 квадратных метров.

Утром 19 января глава региона Александр Богомаз заявил, что вооружённые силы Украины предприняли попытку атаки нефтебазы в Брянской области, один боеприпас упал на территорию предприятия. По словам губернатора, в результате сброса украинское боеприпаса началось возгорание в одном из резервуаров в обваловании. Для тушения пожара, площадь которого на пике достигала 1,8 тыс. квадратных метров, был привлечен пожарный поезд с 120 тоннами воды и пятью тоннами пенообразователя.

Читайте также:

МЧС: В Челябинской области горит кровля фабрики площадью 3,6 тысяч «квадратов»

Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах достигла до 1,8 тысячи квадратных метров

Пожарный поезд прибыл для тушения нефтебазы под Брянском
#пожар
#краснодарский край
#беспилотник
#оперштаб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд продлил арест имущества родственников Блиновской
Суд до 26 апреля продлил арест имущества родственников блогера Блиновской
24 января 2024, 21:40

Фото: iStock/Zolnierek

Замоскворецкий районный суд продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской до 26 апреля. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве.
Отмечается, что были рассмотрены ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество родственников Елены Блиновской и иных подконтрольных юридических лиц.

Решением суда, срок ареста продляется до 26 апреля.

Ранее сообщалось, что блогера и автора онлайн-марафонов Блиновскую поместили в московский СИЗО-6 до 26 апреля. Такое решение было принято после того как выяснилось, что Блиновская нарушала домашний арест.

Читайте также:

Защита Блиновской обжаловала её перевод в СИЗО

Боня обвинила людей в пляске на костях из-за отправленной в СИЗО Блиновской

Блиновскую отправили в СИЗО до 26 апреля
#суд
#имущество
#арест
#блогер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Армении задержали мужчину, разыскиваемого за мошенничество в России
МВД: разыскиваемого в России за мошенничество задержали в Армении
24 января 2024, 21:01

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники полиции задержали в аэропорту Еревана мужчину, разыскиваемого в России по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службы МВД Армении.
Отмечается, что в линейный отдел полиции аэропорта «Звартноц» был доставлен 37-летний Кирилл Ч. Со 2 мая 2023 года он находится в розыске. Правоохранители Самарской области выясняли его местонахождение в связи с обвинением в мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щёлкове задержали мужчину, обвиняемого в двух случаях мошенничества. На него было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве. Мужчину отпустили с подпиской о невыезде.

Читайте также:

Петербурженку, убившую восьмимесячную дочь, отправили в СИЗО

В Москве мужчина ударил ножом сотрудника ППС при проверке документов

Обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в Воронеже заключили под стражу
#армения
#россия
#полиция
#задержание
#мошенничество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве госпитализировали 14-летнюю фигуристку, ударившуюся головой о лёд
24 января 2024, 18:43

Фото: iStock/vkovalcik

В Москве юная фигуристка Марию Симонову экстренно госпитализировали после неудачной поддержки на льду, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 14-летняя Симонова вместе с партнёром участвовала во Всероссийских соревнованиях «На призы президента Федерации фигурного катания Москвы».

На кадрах, которые публикует Mash, видно, что девушка сорвалась с поддержки, упала на лёд и сильно ударилась головой. Однако, несмотря на это, фигуристка поднялась на ноги и докатала свою программу.
После окончания турнира спортсменку экстренно госпитализировали. При этом, какую именно травму получила Симонова — пока что не сообщается.

Читайте также:

Фигурист Сёренсен отказался от чемпионата Канады из-за обвинений в изнасиловании

Фигуристка Косторная сказала дизайнеру, что костюмы оплачивает Федерация

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, как врач потушила сигарету об ее спину
#москва
#фигурное катание
#турнир
#госпитализация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боец поп-ММА «Веном» Магомед Зайналов разбился при падении с 10 этажа в Ростове
Боец поп-ММА «Веном» Магомед Зайналов выпал из окна 10 этажа, спасая кота
24 января 2024, 17:57

Фото: iStock/maria zheleznova

Боец поп-ММА «Веном» Магомед Зайналов выпал из окна 10 этажа, пытаясь спасти кота. Он выжил, но находится в реанимации одной из больниц в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, спортсмен пытался спасти кота, который выскочил на балкон и оказался на водосточной трубе. Мужчина потянулся за ним, однако сорвался и рухнул вниз с 10 этажа. Он выжил благодаря тому, что падение пришлось на припаркованный автомобиль. Однако он получил сильнейшие травмы ног и таза. Сейчас Зайналов в реанимации, а врачи пытаются спасти его ноги. Он находится в сознании.

Лига «Хардкор», за которую выступает Зайналов приняла решение полностью профинансировать операцию и лечение спортсмена.

О судьбе кота не сообщается.

Читайте также:

В Свердловской области женщина погибла, выпав из окна горящей квартиры

В Москве мужчина ударил ножом сотрудника ППС при проверке документов

В Питере автобус влетел в остановку, пострадали пять человек
#врачи
#автомобиль
#балкон
#падение
#лечение
#травмы
#мужчина
#спортсмен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф