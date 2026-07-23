Россиянина с тяжелым отравлением эвакуировали на лошади с горного озера
В Сочи спасатели эвакуировали 23-летнего парня с горного озера Кардывач. Об этом сообщает Южный региональный ПСО МЧС России в своем канале в мессенджере Max.
Информация о происшествии поступила в службу 112. Молодой человек пожаловался на симптомы тяжелого отравления и попросил о помощи, так как не мог самостоятельно передвигаться.
Спасатели находились недалеко от водоема на высоте 1,8 тысячи метров. Они доехали до Энгельмановых полян на вездеходах, а оставшееся расстояние прошли пешком.
Россиянин получил первую помощь. После этого его довезли верхом на лошади до автомобилей, на которых доставили в больницу. Спасательная операция продолжалась около 18 часов. Позже выяснилось, что группа, в которой состоял турист, свой маршрут не регистрировала.
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