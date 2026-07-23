Россиянина с тяжелым отравлением эвакуировали на лошади с горного озера

23 июля 2026, 18:39

Туриста с тяжелым отравлением эвакуировали с горного озера Кардывач в Сочи

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Сочи спасатели эвакуировали 23-летнего парня с горного озера Кардывач. Об этом сообщает Южный региональный ПСО МЧС России в своем канале в мессенджере Max.