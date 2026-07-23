На трассе в Подмосковье водителя зажало в грузовике после ДТП с трактором
В Подмосковье на 112-м километре федеральной трассы «Урал» столкнулись трактор и грузовик. Подробности приводит пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
По предварительным сведениям, транспорт двигался попутно и столкнулся. От удара трактор вылетел за пределы дороги, а кабину большегруза сильно смяло — водитель оказался зажат внутри.
Спасатели оперативно прибыли на место. Сотрудники МЧС оцепили аварийный участок и отключили питание машин, чтобы предотвратить возгорание топлива. С помощью гидравлического инструмента специалисты освободили 54-летнего водителя фуры из деформированной кабины.
Медики госпитализировали обоих водителей. Спасатели смыли с дороги горюче-смазочные материалы. Движение на этом участке трассы полностью возобновили. Причины и обстоятельства аварии выясняют.
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