«Слишком щедро»: Москвичка разобрала кофемашину от экс-супруга и нашла в ней жучок
В Москве женщина вскрыла кофемашину от бывшего мужа и обнаружила прослушивающее устройство. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
43-летняя москвичка получила бытовой прибор в подарок от экс-супруга. Женщину насторожила неожиданная щедрость мужчины, и она решила отдать аппарат на разборку.
Мастера обнаружили внутри встроенное устройство для прослушивания. Мотивы дарителя остаются неизвестными, однако версия о добрых намерениях выглядит маловероятной.
Пользователи соцсетей одобрили бдительность москвички и начали делиться собственными случаями слежки со стороны бывших партнёров. В историях фигурируют жучки в кондиционерах и автомобилях. Один из комментаторов, работавший в автосервисе, рассказал, что клиенты регулярно обращаются с просьбами установить маячки или прослушивающие устройства.
Читайте также: