«Слишком щедро»: Москвичка разобрала кофемашину от экс-супруга и нашла в ней жучок

23 июля 2026, 18:13

Москвичка разобрала подаренную бывшим мужем кофемашину и нашла внутри жучок

Фото: Istock/Aliaksandr Yarmashchuk

В Москве женщина вскрыла кофемашину от бывшего мужа и обнаружила прослушивающее устройство. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.