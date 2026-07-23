Москвич заглянул под юбку девушки в метро и убежал

23 июля 2026, 17:36

В Москве арестовали на 10 суток мужчину, заглянувшего под юбку девушки в метро

Фото: iStock/hank5

Суд в Москве арестовал на 10 суток мужчину, который заглянул под юбку девушки в метро. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.