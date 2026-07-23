Москвич заглянул под юбку девушки в метро и убежал
Суд в Москве арестовал на 10 суток мужчину, который заглянул под юбку девушки в метро. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.
Инцидент произошел днем 10 июня на станции «Тверская». Мужчина приподнял подол юбки впереди стоявшей девушки, после чего побежал вверх по эскалатору. Позднее полицейские нашли правонарушителя и составили на него протокол по статье о мелком хулиганстве.
Ранее сообщалось, что мужчина приставал к спящей девушке в поезде Самара — Москва. Пассажирка проснулась от того, что попутчик трогал ее ноги. Когда она потребовала объяснений, незнакомец заявил, что «хотел сделать массаж», и вел себя так, словно ничего не произошло.
После инцидента девушку переселили в другое купе. По словам очевидцев, пристававший к ней мужчина служит в правоохранительных органах. Теперь пострадавшая собирается обратиться в полицию.
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