Daily Mail: 21-летняя сотрудница тюрьмы попала под суд из-за романа с заключённым

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В Великобритании 21-летняя сотрудница тюрьмы Меган Брин попала под следствие из-за того, что вступила в отношения с преступником, отбывающим наказание. Об этом пишет Daily Mail.
В публикации говорится, что девушка работала сразу в двух мужских тюрьмах округа Гвинт. В 2022 году Брин сблизилась с заключенным в одном из мест лишения свободы. Спустя некоторое время о романе сотрудницы тюрьмы и преступника стало известно суду.
Меган Брин обвинили в неправомерном поведении на госслужбе и незаконном доступе к компьютеру. Суд утверждает, что сотрудница тюрьмы запрограммировала компьютер на выполнение команды, которая обеспечивала несанкционированный доступ к хранящимся данным.
В ходе судебного заседания Брин не признала свою вину. Рассмотрение дела отложили на ноябрь 2024 года.
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Меган Брин обвинили в неправомерном поведении на госслужбе и незаконном доступе к компьютеру. Суд утверждает, что сотрудница тюрьмы запрограммировала компьютер на выполнение команды, которая обеспечивала несанкционированный доступ к хранящимся данным.
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Диана Аванесян