Сильный ветер перевернул автобус с россиянами в Эстонии
В Эстонии из‑за сильного ветра опрокинулся автобус, следовавший по маршруту Таллин — Нарва. Среди пассажиров были граждане России.
Как сообщил 30 декабря источник «Известий», свободных автобусов для замены нет, поэтому людям приходится добираться до места назначения самостоятельно. По его данным, в салоне находились 11 пассажиров. Обстоятельства происшествия выясняются.
Кроме того, 27 декабря МВД Белоруссии сообщало об аварии с автобусом Москва — Брест в Витебской области. Тогда один человек погиб, еще шестерых доставили в больницу.
Уточнялось, что жертвой стала 53‑летняя женщина. На месте работали экстренные службы, сотрудники ГАИ, МЧС и следственные органы.
Читайте также: