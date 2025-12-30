У москвички заклинило шею и не закрывается рот после установки виниров

30 декабря 2025, 16:41

Фото: iStock/Marina Demeshko

У москвички после установки виниров возникли серьёзные проблемы со здоровьем. Женщина утверждает, что у неё «заклинило шею и не закрывается рот», а лечение в частной клинике обошлось в 850 тысяч рублей.