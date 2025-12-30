У москвички заклинило шею и не закрывается рот после установки виниров
У москвички после установки виниров возникли серьёзные проблемы со здоровьем. Женщина утверждает, что у неё «заклинило шею и не закрывается рот», а лечение в частной клинике обошлось в 850 тысяч рублей.
Как рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости» Мария, в октябре она обратилась в одну из московских стоматологий, где ей установили виниры на верхние зубы. По её словам, врач не провела полноценную диагностику: не было КТ, 3D-снимков и санации челюсти. Мария сообщила, что недавно сняла брекеты и проходила лечение у ортодонта, после чего стоматолог решила, что дополнительное обследование не требуется. Деньги, как утверждает женщина, взяли наличными без чека, а договор оформили лишь в конце ноября.
Мария заявляет, что на два зуба ей без предупреждения поставили полукоронки вместо виниров. После этого у неё начал щёлкать челюстной сустав, появилась боль в шее, а на одном из зубов обнаружился кариес. Женщина также рассказала о ментальных проблемах, из-за которых ей пришлось обратиться к психиатру и начать приём антидепрессантов.
По словам пациентки, она жаловалась на боль врачам клиники, там даже проводили консилиум, но в итоге встали на сторону стоматолога и назвали Марию аферисткой. Ей предложили продолжить лечение и подписать согласие на процедуру, однако боль не прошла. В итоге женщина обратилась в другие клиники, прошла обследования и утверждает, что стоматолог заблокировала её и отказалась возвращать деньги.
