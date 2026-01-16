Россиянину выставили миллионный счет за затопленный номер

Достижения.рф

В отеле Москвы с мужчины взяли 1,1 млн рублей за потоп в номере и выселили
Фото: iStock/structuresxx

Постояльца отеля Radisson на Кутузовском проспекте в Москве заставили заплатить более 1,1 млн рублей за потоп, а затем выселили, хотя он оплатил номер до 22 января. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



По его данным, Вячеслав прилетел из Испании в Россию на похороны матери. Мужчина заселился в отель, после чего, по его словам, принял успокоительное и крепко заснул. Проснувшись, он понял, что забыл выключить воду в туалете. В результате промокли полы — на кадрах видно, что влага попала на ковролин, но мебель и другие предметы интерьера не пострадали.

Администрация выставила гостю крупный счет, который он оплатил. Потом его выселили и внесли в черный список. Теперь мужчина пытается «добиться справедливости» и остаться в отеле «любой ценой», пишет источник.

