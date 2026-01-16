Россиянину выставили миллионный счет за затопленный номер

16 января 2026, 19:40

В отеле Москвы с мужчины взяли 1,1 млн рублей за потоп в номере и выселили

Фото: iStock/structuresxx

Постояльца отеля Radisson на Кутузовском проспекте в Москве заставили заплатить более 1,1 млн рублей за потоп, а затем выселили, хотя он оплатил номер до 22 января. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.