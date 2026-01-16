Достижения.рф

В Сыктывкаре задержали подозреваемого по делу о взрыве в здании центра МВД

В Сыктывкаре задержали подозреваемого по делу о взрыве в здании центра МВД. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.



Инцидент произошёл во время учебного занятия. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела. Число пострадавших продолжает расти.

По версии ведомства, подозреваемым оказался один из преподавателей. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Во время занятия он привёл в действие учебно-имитационную гранату. В результате произошёл взрыв, который привёл к тяжким последствиям.

В отношении преподавателя возбудили уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ. Речь идёт о превышении полномочий, повлёкшем тяжкие последствия. Мужчину задержали. Следствие инициировало избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи продолжают работу на месте происшествия. Сейчас допрашивают свидетелей и участников занятия. В СК уточнили, что число пострадавших увеличилось до 20 человек. Их состояние уточняется.

Иван Мусатов

