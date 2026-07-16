Россиянка больше года лечилась не от той болезни — причиной оказались паразиты

16 июля 2026, 16:40

Дачница заразилась токсокарозом, предположительно работая в огороде

Фото: Istock / Sofia Hardesty

42-летняя россиянка больше года безуспешно лечилась от остеохондроза, прежде чем врачи установили истинную причину её недомогания. Как сообщает «База», женщину мучили сильные боли в локте, запястье и пальце правой руки.