Россиянка больше года лечилась не от той болезни — причиной оказались паразиты
42-летняя россиянка больше года безуспешно лечилась от остеохондроза, прежде чем врачи установили истинную причину её недомогания. Как сообщает «База», женщину мучили сильные боли в локте, запястье и пальце правой руки.
Изначально невролог связал симптомы с проблемами позвоночника и назначил лечение от остеохондроза. Однако терапия не принесла результата, а боли продолжали беспокоить пациентку.
После этого женщина обратилась к другим специалистам. Окончательный диагноз поставил инфекционист, который выявил у неё токсокароз — паразитарное заболевание, вызываемое личинками круглых червей токсокар.
По словам лечащего врача, заражение, вероятнее всего, произошло во время работы на дачном участке. Личинки могли попасть в организм через загрязнённую почву или после контакта с собакой, являющейся переносчиком паразитов.
Специалист объяснил, что после попадания в организм личинки разносятся с кровотоком, вызывая воспалительные процессы. Чаще всего болезненные ощущения возникают в тех участках тела, которые испытывают наибольшую нагрузку. В случае пациентки это была правая рука, которой она активно работала в огороде.
После постановки правильного диагноза женщине назначили противопаразитарное лечение. Спустя несколько месяцев терапии инфекцию удалось полностью устранить, а боли исчезли.
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