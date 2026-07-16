Жители Долгопрудного сообщили о домогательствах в автобусе

16 июля 2026, 16:29

В Долгопрудном мужчина схватил за ягодицы пассажирку в автобусе

Фото: Istock / Snezhana Kudryavtseva

Жители Долгопрудного сообщили о случае домогательств в автобусе № 1572. По словам очевидцев, нетрезвый мужчина во время поездки начал навязчиво приставать к девушке, обнимать её, а когда она выходила из салона, схватил за ягодицы.





Как рассказали местные жители «Осторожно, Москва», мужчину уже неоднократно замечали в городе. По их словам, ранее он мог быть причастен к похожим инцидентам.





«Нам кажется, что это тот самый мужчина, который больше месяца назад приставал к девочке на остановке. Его поведение мы снимали ещё около года назад. Не понимаем, почему после таких случаев он до сих пор спокойно ездит в общественном транспорте», — сообщили жители.