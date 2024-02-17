Россиянка годами избивала и морила голодом своих детей

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В Тверской области была арестована женщина, обвиняемая в многолетнем избиении и голодании своих детей — дочери и сына. Об этом сообщили в пресс-службе Осташковского межрайонного суда.
По информации пресс-службы, дети подвергались физическим избиениям в течение 7,5 лет. Кроме того, им отказывали в еде и унижали их. В апреле прошлого года младший ребенок был госпитализирован.
Женщину задержали, однако она не признала свою вину. Ее заключили под стражу на два месяца.
Ранее в Курске жительница мучила свою девятилетнюю приемную дочь-инвалида. Она избивала ребенка, причиняя ему физические и психические страдания. В региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.
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Женщину задержали, однако она не признала свою вину. Ее заключили под стражу на два месяца.
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Артем Кузьмин