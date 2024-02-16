Умер ребенок, пострадавший во время пожара в Благовещенске

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Ребенок, пострадавший в результате пожара в квартире в Благовещенске 3 февраля, скончался в больнице, сообщили в пресс-службе СУСК Приамурья.
В отношении 24-летней матери ребенка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
По версии следствия, мать оставила трехлетнего сына в одиночестве в квартире, закрыв за собой дверь. Позже произошел пожар, и ребенка нашли в горящей комнате за диваном. Спасатели МЧС извлекли мальчика с тяжелыми ожогами, и его доставили в больницу. Несмотря на усилия медицинского персонала, ребенок скончался 15 февраля.
Следственный отдел по городу Благовещенск СУСК по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении матери ребенка, подозреваемой в причинении смерти по неосторожности. Следствие продолжается, и отмечается, что уголовные дела в отношении матери ребенка объединены в одно.
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По версии следствия, мать оставила трехлетнего сына в одиночестве в квартире, закрыв за собой дверь. Позже произошел пожар, и ребенка нашли в горящей комнате за диваном. Спасатели МЧС извлекли мальчика с тяжелыми ожогами, и его доставили в больницу. Несмотря на усилия медицинского персонала, ребенок скончался 15 февраля.
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Артем Кузьмин