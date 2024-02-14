«Остановка сердца и отёк лёгких»: Девочка из Твери могла умереть от большой дозы наркоза

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Причиной смерти трёхлетней девочки из Твери, которая скончалась после похода к стоматологу, могла стать слишком большая доза наркоза, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на слова матери погибшей.
Напомним, 12 февраля в Твери трёхлетнюю девочку привели на приём к стоматологу, однако, вскоре стало ясно, что ребёнок не может отойти от наркоза. Без сознания её госпитализировали в больницу, но спасти так и не смогли.
По её словам, сейчас они готовятся к похоронам дочери.
Тем временем, следователи проводят все необходимые экспертизы и устанавливают точные причины смерти девочки.
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«Предположительная причина смерти увеличенная доза наркоза. У маленькой девочки не выдержало сердце и пошел отек легких», — рассказала мать девочки.
Тем временем, следователи проводят все необходимые экспертизы и устанавливают точные причины смерти девочки.
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Евгения Парфентьева