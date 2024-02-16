Мама девочки, погибшей при атаке ВСУ на Белгород, выжила

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Мать девочки, погибшей в результате украинского обстрела в Белгороде, осталась жива, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного медицинского колледжа.
Удар со стороны ВСУ произошел в городе днем 15 февраля. По последним данным, в результате происшествия погибли семь человек, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, включая четверых детей.
Торговый центр на улице Плеханова, где расположены продуктовый магазин и аптека, получил серьезные повреждения, также повреждена инфраструктура стадиона.
По информации из пресс-службы, отец погибшего ребенка — студент медицинского колледжа, который получает второе образование.
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Торговый центр на улице Плеханова, где расположены продуктовый магазин и аптека, получил серьезные повреждения, также повреждена инфраструктура стадиона.
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Артем Кузьмин