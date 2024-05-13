Россиянка и двухлетний ребёнок упали с четвертого этажа в шахту лифта

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Мать и ее двухлетний ребенок упали с высоты четвертого этажа в шахту лифта в Иванове.
Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Установлено, что все случилось в понедельник в 11:15 мск. 29-летняя девушка и ее двухлетний ребенок находились в административном здании на улице Тимирязева.
Известно, что ребёнка доставили в детскую областную больницу, женщину — в областную клинику. По факту травмирования матери и ребёнка начата проверка. Прокуратура даст оценку исполнению законодательства при эксплуатации дома. На место выехала прокурор города Маргарита Шугаева.
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