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Россиянка и двухлетний ребёнок упали с четвертого этажа в шахту лифта

13 мая 2024, 17:17
Фото: Istock/alex_u

Фото: Istock/alex_u

Мать и ее двухлетний ребенок упали с высоты четвертого этажа в шахту лифта в Иванове.


Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Установлено, что все случилось в понедельник в 11:15 мск. 29-летняя девушка и ее двухлетний ребенок находились в административном здании на улице Тимирязева.

Известно, что ребёнка доставили в детскую областную больницу, женщину — в областную клинику. По факту травмирования матери и ребёнка начата проверка. Прокуратура даст оценку исполнению законодательства при эксплуатации дома. На место выехала прокурор города Маргарита Шугаева.

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#россия
Москвичам рассказали, когда ждать наиболее неблагоприятной погоды
Синоптик Позднякова: Ухудшение погоды в Москве можно ожидать 17 мая
13 мая 2024, 17:32

Фото: iStock/Chalabala

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что наиболее неблагоприятная погода в Москве ожидается 17 мая.
«Наиболее неблагоприятная погода у нас ожидается в пятницу, 17 мая, потому что её будет определять атмосферный фронт, он прольётся кратковременными дождями, но и температура воздуха начнёт после этого постепенно повышаться», — пояснила в беседе с RT Позднякова.

До этого в Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что к Земле за сутки пришли оба ожидавшиеся облака плазмы, выброшенные в ходе всплеска солнечной активности. Как передают argumenti.ru, сейчас на нашей планете наблюдаются магнитные бури уровня G2-G3, что является наиболее благоприятной ветвью из всех рассматривавшихся сценариев.

Ранее, в пятницу 10 мая, Землю накрыла мощная магнитная буря.

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#москва
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На участках трасс М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры» временно перекроют проезд
13 мая 2024, 17:28

Фото: пресс-служба МИДИ МО

Перекрыть движение транспорта планируется в ночь на 14, 15, 16 и 17 мая на двух подмосковных участках трасс М-8 «Холмогоры» и М-7 «Волга» из-за дорожных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
«На трассе М-7 «Волга» в указанные дни на 48,5 км — в районе посёлка Радиоцентр-9 Богородского округа — движение автомобилей будет перекрыто не более чем на полчаса в период с 01:00 до 01:40 в сторону области и с 02:00 до 02:40 в сторону Москвы», — говорится в сообщении.
В те же дни и на аналогичные временные промежутки планируется перекрыть движение и на 77,3 км трассы М-8 «Холмогоры» — на территории Сергиево-Посадского городского округа.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

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В посёлке Мишеронский городского округа Шатура зажгли Вечный огонь
13 мая 2024, 17:00

Фото: пресс-служба г. о. Шатура

В посёлке Мишеронский у памятника героям Великой Отечественной войны зажгли Вечный огонь – четвёртый в муниципалитете. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Шатура.
«Священное пламя доставили в лампаде из Иерусалима. На митинге присутствовал ветеран, кавалер Ордена Отечественной войны II степени Владимир Городисский. На войну он попал в 1944 году. Участвовал в освобождении Румынии», – рассказал глава муниципалитета Алексей Артюхин.
Когда началась война, Владимиру Еремеевичу было 15 лет. На фронт ушли отец и старший брат, оба погибли. Владимир остался в семье за главного. На войне оказался, отучившись в школе запасного стрелкового полка на наводчика противотанкового оружия, уточнили в администрации.

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#подмосковье
#московская область
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В городском округе Щёлково появились семь новых пешеходных дорожек
13 мая 2024, 16:57

Фото: пресс-служба администрации городского округа Щёлково

В посёлке Фряново появились 7 новых пешеходных дорожек. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щёлково.
Пешеходные дорожки появились в рамках программы «Пешком». В текущем году сего облагородят 15 таких ​троп.

«Большую популярность у жителей округа имеет программа «Пешком». Она помогает превратить обычные тропинки в пешеходные маршруты и сделать прогулки более комфортными. Это командная работа: где необходимо обустроить «народную тропу», нам подсказывают те, кто ежедневно следует по ней на работу и домой, а мы, в свою очередь, обустраиваем тропинку и улучшаем облик округа», — поделился глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

В общей сложности в рамках данной программы в округе было сделано порядка 122 «народных троп».

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В Подмосковье снизилось количество вопросов по содержанию МКД
13 мая 2024, 16:48

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

В ЦУРе отметили снижение количества вопросов по содержанию МКД в ряде округов Подмосковья. об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Самое большое снижение зафиксировано в городских округах Власиха, Можайск и Краснознаменск.

«Отмечается снижение обращений жителей по вопросам очистки подъездных козырьков на 44%, устранения дефектов наружных стен дома на 31%, восстановления подачи холодной воды на 26%. В Красногорске обращений стало меньше на 13%. Управляющие организации провели уборку подъездов в доме № 13 на Подмосковном бульваре, по улице Ленина в доме № 37, а также в деревне Глухово на ул. Романовская, д. 19. В микрорайоне Опалиха восстановили освещение мест общего пользования дома № 9, а в деревне Путилково отремонтировали входные двери», — подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что обратиться по вопросу содержания МКД можно, позвонив роботу Жени.

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В лицее Павловского Посада открыли «Парту Героя»
13 мая 2024, 16:33

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Торжественное открытие «Парты Героя» состоялось в Филимоновском корпусе лицея №1 в Павловском Посаде, мемориал посвящён бывшему директору школы Александру Сергеевичу Балашову, воевавшему в годы Великой Отечественной войны на первом Прибалтийском и третьем Белорусском фронтах, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участие в мероприятии приняла член Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Наталья Золина.

«Очень важно чтить память героев, нести ее из поколения в поколение, рассказывать современным детям о великих подвигах наших земляков», — сказала Золина.
Александр Балашов родился в 1922 году, в 1941 году был призван на фронт и дошёл до Пруссии. Награждён Орденом Красной Звезды и четырьмя медалями. С 1972 года в течение 12 лет Александр Балашов был директором Павлово-Посадской школы №24.

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#павловский посад
#парта героя
#великая отечественная война
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Эксперт Роспотребнадзора рассказала, как проверяются детские летние лагеря в Подмосковье
Эксперт Роспотребнадзора Черныш: в Подмосковье есть реестр проверенных лагерей
13 мая 2024, 16:14

Фото: iStock/Caiaimage/Robert Daly

Меньше месяца осталось до старта летней оздоровительной кампании в Московской области. Подмосковье откроет 105 загородных лагерей в этом году. Там смогут отдохнуть 100 тысяч детей.
Начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Московской области Елена Черныш в беседе с «Радио 1» рассказала, когда открываются лагеря и сколько в них будет смен.

«Под контролем управления у нас всего на территории Подмосковья будет работать 105 загородных стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления, под контролем управления Роспотребнадзора по Московской области — 93 лагеря, остальное у нас контролируют другие управления, у которых есть своя санитарная служба. Лагерей дневного пребывания на базе образовательных организаций в Подмосковье будет 1005, но это с учетом частных школ, учреждений дополнительного образования и так далее. Все лагеря, которые на базе школ, начинают работать единовременно с 10 июля. У них три смены по 21 рабочему дню. Большинство лагерей загородных стационарных, которых 93, открываются примерно 1 июня», — рассказала собеседница.

Эксперт сообщила, что проверка в лагерях основательная: проводятся лабораторные исследования и экспертизы на соответствие требований действующего законодательства разным санитарным правилам, далее следуют мероприятия, необходимые для профилактики инфекционных заболеваний, и только после всей процедуры лагерь может быть одобрен Роспотребнадзором.

Собеседница отметила, что реестр всех проверенных лагерей находится на сайте министерства социального развития Московской области. Там есть вся информация о стоимости, сменах, санитарно-эпидемиологическом заключении, об условиях проживания и питания. Если лагеря нет в этом реестре, то, по словам эксперта, ребёнка лучше туда не отправлять.

Также собеседница рассказала, какие документы для ребенка нужны, чтобы попасть в лагерь.

«У ребёнка должна быть мед справка по форме 079/у, сведения за 3 дня об отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 21 дня», — сказала эксперт.

В завершении беседы Елена Черныш выделила, что при любой санитарной проблеме можно обращаться с заявлением на портал Роспотребнадзора, где в короткие сроки всё рассмотрят и проверят.

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В Московской области начинаются плановые отключения горячей воды
13 мая 2024, 16:06

Фото: Фотобанк МО

С мая в Подмосковье начинаются плановые отключения горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики региона.
Отключения необходимы для проведения масштабной модернизации системы горячего водо- и теплоснабжения. В рамках работ специалисты обновят оборудование в котельных, проведут гидроиспытания.
«Ежегодное плановое отключение горячей воды в летний период – необходимая мера для качественного теплоснабжения осенью зимний период. Информирование жителей о графике и сроках отключения горячей воды традиционно организовано на интерактивной карте коммунальных услуг. Там же можно подписаться на e-mail-рассылку уведомлений, узнать контакты обслуживающих организаций и управляющей компаний, обратиться в администрацию городского округа», – уточнили в подмосковном Минэнерго.
Там пояснили, что для этого необходимо в адресной строке указать адрес проживания.

Таким образом, узнать о графике и сроках отключения горячей воды жители Московской области могут на тематическом информационном ресурсе – интерактивной карте коммунальных услуг, а также подписавшись на Telegram-бот или e-mail-рассылку.

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В Подмосковье проводится межрегиональный этап проекта «Профессионалы»
13 мая 2024, 16:00

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Подмосковье стартовал межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Открытие межрегионального этапа прошла на базе Серпуховского колледжа. В нем приняли участие представители из Татарстана, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Свердловска и Московской области

«Победители регэтапов сразятся за звание лучшего молодого специалиста в управлении складированием. Соревнования пройдут в 11 образовательных учреждениях области, среди которых Губернский колледж, техникум имени С. П. Королева, колледжи «Энергия», «Московия», Коломенский аграрный колледж имени Н. Т. Козлова и Бронницкий автомобильно-дорожный колледж», — подчеркнули в пресс-службе.

Итоговый этап чемпионата будет проводится в 27 регионах России.

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#министерство образования мо
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