«Вопреки ее воле»: В российском городе квартиру инвалида захватили родственники

Фото: istockphoto / Zigmunds Dizgalvis
В Нижнем Тагиле квартиру женщины-инвалида второй группы заняли родственники. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Приютив их у себя на время, женщина больше не могла от них избавиться. Жалобы россиянки они игнорировали. Собственница обратилась в прокуратуру. Проверка подтвердила, что жилье принадлежит пострадавшей. Суд встал на её защиту.
Ранее в Санкт-Петербурге мужчина пожаловался на мигрантов, которые угрозами заставили его съехать из коммуналки. Они заселились в соседнюю комнату в августе 2023 года. С помощью угроз и применением насилия они выселили мужчину и ещё одного соседа из жилища на Малом проспекте.
Читайте также:
Против водителя упавшего в Мойку автобуса открыто дело о фиктивной регистрации мигрантов
Машина с подростками утонула в реке в Ленобласти, есть погибшие
Мужчина выстрелил в лицо оппоненту посреди московского ТЦ
Дарья Осипова