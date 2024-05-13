Спасатели помогли водителю, пострадавшему в ДТП двух грузовых машин

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали пострадавшего в ДТП с участием двух грузовых машин. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В службу «112» о ДТП двух грузовых авто сообщили очевидцы. На автомагистральной трассе М-10 произошло попутное столкновение двух грузовых автомобилей.
Инцидент произошел в городском округе Солнечногорск.
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«Прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы отключили аккумулятор во избежание возгорания, после чего с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего. Спасатели передали 49-летнего мужчину врачам бригады скорой помощи, с подозрением на перелом левой голени пациент был госпитализирован в лечебное учреждение. Второму участнику ДТП медицинская помощь не потребовалась», — рассказал замначальника части Сергей Яшин.
Инцидент произошел в городском округе Солнечногорск.
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Мира Полтева