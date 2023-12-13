Россиянка купила квартиру на деньги, вырученные за продажу краденой бумаги

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Самарская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы. Женщина похитила из офиса компании, где работала, бумагу на сумму более 24 миллионов рублей.
Как установили следователи, с мая 2020 года по октябрь 2021 года специалистка отдела хозяйственного обеспечения организации похитила у компании 112 тысяч пачек офисной бумаги на общую сумму более 24 миллионов рублей. На вырученные от продажи краденого деньги она приобрела себе квартиру в Самаре и автомобиль Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC.
Обвинение предъявлено по двум статьям УК РФ: 159 («Мошенничество») и 174.1 («Легализация денежных средств»). Дело вместе с обвинительным заключением направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.
Узнав об интересе правоохранителей к своей персоне, женщина распродала купленное имущество по заниженной стоимости и ударилась в бега. Сейчас она объявлена в международный розыск.
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Обвинение предъявлено по двум статьям УК РФ: 159 («Мошенничество») и 174.1 («Легализация денежных средств»). Дело вместе с обвинительным заключением направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.
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Александр Бойцов