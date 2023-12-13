Радио1
Главная / Новости / Общество/ Россиянка купила квартиру на деньги, вырученные за продажу краденой бумаги

Россиянка купила квартиру на деньги, вырученные за продажу краденой бумаги

13 декабря 2023, 09:47
Фото: istockphoto/artisteer

Фото: istockphoto/artisteer

Самарская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы. Женщина похитила из офиса компании, где работала, бумагу на сумму более 24 миллионов рублей.
Как установили следователи, с мая 2020 года по октябрь 2021 года специалистка отдела хозяйственного обеспечения организации похитила у компании 112 тысяч пачек офисной бумаги на общую сумму более 24 миллионов рублей. На вырученные от продажи краденого деньги она приобрела себе квартиру в Самаре и автомобиль Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC.

Обвинение предъявлено по двум статьям УК РФ: 159 («Мошенничество») и 174.1 («Легализация денежных средств»). Дело вместе с обвинительным заключением направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.


Узнав об интересе правоохранителей к своей персоне, женщина распродала купленное имущество по заниженной стоимости и ударилась в бега. Сейчас она объявлена в международный розыск.

Читайте также:

Отсидевший по ошибке 27 лет американец потребовал $50 млн от властей

Основатель «Нового потока» Мазуров получил срок за хищения

В Мытищах задержали водителя-стажёра, угнавшего машину с товаром
#суд
#автомобиль
#розыск
#женщина
#ук
#мошенничество
#квартира
#офис
Читайте нас в
В Ростовской области около 100 тысяч человек остались без света из-за непогоды
13 декабря 2023, 10:07

Фото: iStock/Dreef

Около 100 тысяч жителей Ростовской области остаются без электроэнергии из-за непогоды, которая обрушилась на регион в ночь на понедельник, 11 декабря. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Василий Голубев.
По словам губернатора, в течение ночи энергетикам удалось возобновить подачу света для более восьмидесяти тысяч человек. Однако при этом без электроэнергии в регионе на данный момент остаются около ста тысяч человек.

Голубев отметил, что аварийные службы работают круглосуточно. 

Ранее сообщалось, что свыше 300 человек, в том числе 71 ребенок, обратились за медицинской помощью в Ростове-на-Дону из-за гололеда, который продолжается в регионе вторые сутки. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь. На данный момент в больницах региона увеличено количество дежурных смен, а также привлечены дополнительные бригады скорой помощи. 

Читайте также:

Более 300 ростовчан пострадали от опасного гололеда

В Дагестане мужчина убил отца и спрятал тело под сеном в сарае

Пять школьников упали в яму с кипятком в Ивановской области
#ребёнок
#помощь
#непогода
#гололёд
#электричество
Читайте нас в
Зюганов рассказал, как консультировал Путина по выборам
Зюганов рассказал, как консультировал Путина по выборам на даче Сталина
13 декабря 2023, 09:47

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как консультировал президента РФ Владимира Путина по выборам на даче Сталина. Он поделился, что беседа шла «почти целый день». Об этом пишут РИА Новости.

«Что касается… Путина,… на мой взгляд, с первого дня, когда он пришел во власть, он почувствовал, что надо знать хорошо сложившуюся обстановку… Он приехал к нам в штаб, когда выборы уже, в основном, завершили, и попросил дать ему консультацию, я имел тоже на это право, потому что я работал, начиная со времен Косыгина и Брежнева», — поделился воспоминаниями Зюганов, 
Отмечается, что глава КПРФ не уточнил о каких конкретно выборах он говорит. Он также выразил мнение, что Путин принял и попытался реализовать многое.

Ранее Герой СССР, полковник Владимир Горовой заявил, что Владимир Путин обладает исключительными, в том числе и лидерскими, качествами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
Центробанк: появилась мошенническая схема с обновленной купюрой в 5000 рублей

Назван средний ценник новогодней ели и украшений для дома

В России захотели снизить возраст досрочного выхода на пенсию

#выборы
#геннадий зюганов
#мнение
#лидер
#кпрф
#путин
Читайте нас в
В Росавиации привели динамику авиационных происшествий за 2023 год
Росавиация заявила о снижении на 1,3% числа авиационных происшествий в 2023 году
13 декабря 2023, 09:03

Фото: istockphoto/Takosan

В Росавиации рассказали об отсутствии тенденции к росту лётных инцидентов. Согласно статистике, за 11 месяцев текущего года количество происшествий с самолётами снизилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Как рассказали «Коммерсанту» в пресс-службе ведомства, с января по ноябрь 2023 года в России зафиксировано 670 случаев авиационных происшествий. Из них 400 случаев произошли по причине отказа авиатехники и двигателей. При этом отмечается, что число инцидентов, связанных с техническими неполадками, уменьшилось по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 2%.

В Росавиации связывают положительную динамику авиационных происшествий с ростом налета воздушных судов отечественных пользователей воздушного пространства России. Также отечественным авиакомпаниям обеспечен доступ к логистическим цепочкам, с помощью которых они своевременно получают нужные запчасти и детали, которые обеспечивают безаварийную эксплуатацию авиационной техники.

Читайте также:

В Росавиации заявили о приостановке эксплуатации 37 вертолётов из-за подделок

«Известия»: Самолёт, севший в поле под Новосибирском, разберут на запчасти

Российские авиакомпании продолжают выполнять прямые перелеты в Израиль
#авиа самолет
#техника
#инцидент
#происшествие
#снижение
Читайте нас в
Суд изъял российский холдинг предприятий ВПК у экстремистов с Украины
«Ъ»: подконтрольный спонсорам ВСУ холдинг предприятий ВПК передан Росимуществу
13 декабря 2023, 08:18

Фото: istock / andriano_cz

Суд в Волгоградской области закрытом режиме удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, потребовавшая передать Росимуществу принадлежавший украинским экстремистам холдинг предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом информирует «Коммерсантъ».

В публикации сказано, что государству перешли компании в Свердловской и Волгоградской областях. Также решение суда затронуло предприятия на территории Ярославской области и республики Татарстан.

Изделия, которые производят эти предприятия, используются, в частности, для производства танков, самолетов и вертолетов. 

Как заявил заместитель Генерального прокурора России Ткачев Игорь, объекты холдинга имеют особую значимость для обороноспособности РФ и не могут принадлежать людям, выступающим против государства.

Читайте также: 
Центробанк: появилась мошенническая схема с обновленной купюрой в 5000 рублей

Назван средний ценник новогодней ели и украшений для дома

В России захотели снизить возраст досрочного выхода на пенсию

#суд
#компании
#предприятия
#татарстан
#рф
Читайте нас в
Женщина-пастор разочаровалась в церкви и решила стать порномоделью
Toronto Sun: В Бразилии пастор разочаровалась в церкви и стала порномоделью
13 декабря 2023, 08:10

Фото: istock / fabioderby

В Бразилии бывшая модель Ана Акива стала пастором, а после разочарования в церкви создала себе страницу на OnlyFans. Об этом пишет Toronto Sun.

Ранее девушка была довольно популярна и участвовала в конкурсе красоты «Мисс Бум-Бум». В 2015 году отказалась от модельной карьеры и уверовала, присоединившись к Евангельской церкви Фуксико и даже стала проповедницей. 

Сейчас она говорит, что  разочаровалась в церкви и хочет стать порномоделью. 

«Я увидела, что церковная среда очень коррумпирована, — утверждает женщина. — Она даже хуже, чем мирская, потому что в церкви проповедуют одно, а живут совсем по-другому. Не все такие, но большая часть», — поделилась Акива.
Она рассказала, что ее бывший супруг-священник 6 лет насильно удерживал ее в общине, не разрешал работать за пределами дома и искать новых друзей. Ана отметила, что большинство женщин в Евангельской церкви Фуксико подвергаются унижениям и ограничены в правах.

Читайте также: 
Центробанк: появилась мошенническая схема с обновленной купюрой в 5000 рублей

Назван средний ценник новогодней ели и украшений для дома

В России захотели снизить возраст досрочного выхода на пенсию

#женщина
#священник
#дома
#девушка
#церковь
Читайте нас в
В Госдуме предложили трудовым коллективам отправить заработок бойцам спецоперации
Милонов предложил трудовым коллективам отдать дневной заработок бойцам СВО
13 декабря 2023, 07:08

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов выдвинул предложение трудовым коллективам РФ перечислить свой дневной заработок для поддержки участников специальной военной операции к Новому году. Об этом сообщают РИА Новости.

«Прикладная помощь фронту тоже никогда не помещает. В Петербурге мы проводим акцию «Один день для победы». Трудовые коллективы перечисляют свой дневной заработок на помощь нашим военным. Было бы здорово, если бы наш опыт получил распространение по всей стране», — заявил депутат. 
Он также отметил, что российским военным нужна поддержка не только перед праздниками. Парламентарий заявил, что лучшей поддержкой для военнослужащих в новом году станет окончательная перенастройка всего государства на победу в СВО.

Ранее сообщалось, что Глава МВД обратился к Володину из-за рейдов депутатов по наливайкам. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 

Центробанк: появилась мошенническая схема с обновленной купюрой в 5000 рублей

Назван средний ценник новогодней ели и украшений для дома

В России захотели снизить возраст досрочного выхода на пенсию
#помощь
#поддержка
#депутат
#виталий милонов
#сво
#рф
#спецоперация
Читайте нас в
Назван средний ценник новогодней ели и украшений для дома
«Авито»: новогодняя ель, игрушки и декор обойдутся в среднем в 5-8 тысяч рублей
13 декабря 2023, 06:28

Фото: istockphoto.com/dmf87

За последний месяц продажи елок и новогодних украшений на платформе «Авито» выросли, по данным аналитиков сервиса. Продажи живых елей выросли на 55,5 процента, средняя цена дерева высотой до 1,5 метра составила 1 520 рублей. Особенно популярными оказались небольшие ели в горшках.
В продажах по-прежнему лидируют искусственные елки, составляя 63 процента от всех сделок. Их спрос вырос на 19 процентов. Большинство покупателей (67,5 процента) предпочли новые искусственные ели, средняя цена которых составила 5 195 рублей, тогда как уже использованные стоят около 3 040 рублей. Небольшие искусственные елочки можно приобрести от 200 рублей.

Продажи новогодних игрушек за ноябрь и середину декабря выросли на 26,5 процента. Средний комплект таких игрушек приобретается за 2 400 рублей, а отдельную игрушку можно приобрести от 25 рублей. Среди популярных товаров — советские игрушки. Их продажи за год выросли на 60 процентов, а к 2021 году увеличились более чем в два раза, при средней стоимости в 1 140 рублей за одну винтажную игрушку.

В 2023 году в три раза выросла популярность игрушек из картонажа, цена которых в среднем составила 2 050 рублей. Также выросла спрос на ватные елочные игрушки из СССР на 44 процента, средняя цена которых — 1 280 рублей. Продажи стеклянных советских игрушек выросли на 56,5 процента, при средней стоимости в 580 рублей.

Читайте также:

Для детей военнослужащих СВО организовали поездку на новогоднюю ёлку в Москве

Эколог Пукалов: Нельзя выкидывать живую ель после Нового года

Большинство россиян сами украшают своё рабочее место перед Новым годом
#игрушки
#ели
#ёлки
#цена
#ссср
#спрос
#сво
Читайте нас в
Daily Mail: Пожилые супруги завели любовников и спасли брак
13 декабря 2023, 06:05

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

В США пожилая пара из штата Флорида заявила, что спасти брак им помогло решение завести любовников. Об этом пишет Daily Mail.
В публикации говорится, что 63-летний Эверетт Харлоу и 60-летняя Лиза Вэн Сэнд поженились в 1987 году. Супруги всегда обсуждали проблемы во взаимоотношениях открыто и ещё в 2010 поняли, что не смогут удовлетворять потребности друг друга в полной мере. Перед этим Харлоу изменил Сэнд с их общей знакомой и сразу признался в этом жене.

Оказалось, что мужчина нуждается в сексе с женщинами с более высоким половым влечением, чем у Сэнд. В свою очередь, его супруге недоставало романтики, и пара решила завести любовников, которые бы заполнили пробелы.

С того момента Сэнд и Харлоу поменяли несколько любовником. По словам женщина, у них с мужем не было секса уже несколько лет, однако их отношения крепче, чем когда-либо раньше. 

Пара отметила, что они не ревнуют друг друга к любовникам.

«Мы прекрасно проводим с ними время, но в конечном счете всегда будем выбирать друг друга», — цитирует издание слова Лизы Вэн Сэнд.

Читайте также:

Психолог призвал работать в метро, чтобы избежать депрессии

В Башкирии ревнивец ударил женщину ножом — та простила его и умерла наутро

Сексолог Варра назвала три главные проблемы пар в постели
#женщина
#супруги
#мужчина
#отношения
#любовь
Читайте нас в
Центробанк: появилась мошенническая схема с обновленной купюрой в 5000 рублей
Центробанк: появилась мошенническая схема с обновленной купюрой в 5000 рублей
13 декабря 2023, 06:02

Фото: iStock/scyther5

В Банке России была обнародована схема мошенничества, активно используемая в последние месяцы и связанная с новой 5000-рублевой банкнотой. Эта схема позволяет мошенникам выманивать деньги и имущество у россиян как в онлайне, так и офлайн.
По сообщению, мошенники звонят гражданам и убеждают их проверить аутентичность наличных, включая новые 5000-рублевые купюры. Для этого они предлагают скачать приложение «Банкноты Банка России» на свой телефон.

Такое приложение действительно существует, однако мошенники посылают жертвам ссылку на фальшивую программу, визуально схожую с официальной.

«После установки этого приложения злоумышленники получают удаленный доступ к телефону потерпевшего и, в свою очередь, к банковским приложениям и счетам», — пояснили в Центральном Банке.

Кроме того, появился еще один метод обмана, связанный с купюрами номиналом в 5000 рублей, где аферисты под вымышленным предлогом работников социальных служб посещают квартиры граждан и уговаривают обменять старые 5000-рублевые купюры на «новые», вручая подобные фальшивки наивным людям.

Читайте также:

Суд отказался возвращать в прокуратуру дело бывшего российского губернатора

Суд в Чечне отказался освободить Зарему Мусаеву по УДО

На «Госуслугах» могут появиться номера россиян
#телефон
#мошенники
#квартиры
#приложения
Читайте нас в
Достижения.рф