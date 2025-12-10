Сверток с надписью «открой» нашли на детской площадке в Москве
В Саларьево на детской площадке нашли сверток с надписью «Открой». Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
По его данным, находку сделали сегодня ночью, 10 декабря, во дворе одного из домов. Заподозрив неладное, местные жители сразу вызвали полицию. Стражи порядка оцепили место для проверки, а также привлекли кинологов.
В итоге выяснилось, что предмет не представляет никакой опасности. По словам очевидцев, после этого оцепление сняли, а сверток выбросили.
