В Кузбассе осудили мать, издевавшуюся над собственными детьми

10 декабря 2025, 10:37

Фото: iStock/simpson33

В Гурьевске Кемеровской области вынесли приговор 39-летней женщине за издевательства над собственными тремя детьми. Об этом сообщили в Следственном комитете Кузбасса.





По данным VSE42.RU, мать злоупотребляла алкоголем и применяла физическое насилие к своим детям (8, 10 и 12 лет).





«Она систематически применяла к ним физическую силу: била руками, ногами и ремнем по различным частям тела, выгоняла из дома, в связи с чем малолетние были вынуждены ночевать в бане», — говорится в сообщении ведомства.