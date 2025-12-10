В Кузбассе осудили мать, издевавшуюся над собственными детьми
В Гурьевске Кемеровской области вынесли приговор 39-летней женщине за издевательства над собственными тремя детьми. Об этом сообщили в Следственном комитете Кузбасса.
По данным VSE42.RU, мать злоупотребляла алкоголем и применяла физическое насилие к своим детям (8, 10 и 12 лет).
«Она систематически применяла к ним физическую силу: била руками, ногами и ремнем по различным частям тела, выгоняла из дома, в связи с чем малолетние были вынуждены ночевать в бане», — говорится в сообщении ведомства.
В один из дней женщина чуть было не задушила младшую дочь.
«Сiбдепо» пишет, что девочке удалось вырваться. Она спряталась у соседей, позвонила отцу и рассказала о произошедшем, который уже обратился в полицию.
В итоге суд приговорил мать к трём годам и месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, она должна будет выплатить детям 150 тысяч в качестве моральной компенсации.
Свою вину жительница Кузбасса признала.