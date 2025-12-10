После избиения краснодарской модели Тартановой возбуждено уголовное дело
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту избиения 25-летней кубанской модели Анжелики Тартановой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Девушка получила серьезные травмы: ей провели трепанацию черепа и обрили налысо. Анжелика находится в отдельной палате, страдает частичной амнезией, с трудом говорит и плохо помнит обстоятельства избиения. Врачи прогнозируют длительную реабилитацию, которая продлится как минимум полгода.
По словам пострадавшей, её таинственный ухажёр Дмитрий к происшествию не причастен, однако правоохранители продолжают проверять все версии случившегося.
