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Россиянка нашла паразита в купленном продукте и обратилась в Роспотребнадзор

Жительница Нижегородской области обнаружила в икре сельди червя
Фото: Istock / Zarina Lukash

Жительница Нижегородской области обнаружила похожего на червя паразита в ястычной икре тихоокеанской сельди «К картошке» с ароматом дыма от бренда «Русское море».



Как рассказала SHOT Анастасия, 4 августа она купила продукт в магазине «Магнит» в деревне Афонино. Девушка успела съесть часть икры, однако во время еды заметила в тарелке посторонний объект, похожий на червя.

Покупательница не стала выбрасывать находку. Она сохранила упаковку, оставшуюся икру и самого червя, после чего заморозила всё это на случай проведения лабораторной экспертизы. Анастасия также направила обращение в Роспотребнадзор, чтобы специалисты проверили продукт и установили происхождение обнаруженного объекта.

Как стало известно, это не единственная жалоба на данную икру. Ранее в Роспотребнадзор уже поступало несколько похожих обращений от покупателей, которые также сообщали о находках, похожих на червей.

Кроме того, жалобы на аналогичные посторонние объекты поступали в отношении «Пасты из тресковых рыб "Фиш-мусс" с лососем».

При этом требования безопасности для рыбной продукции предусматривают, что товар не должен содержать паразитов, которые можно обнаружить невооруженным глазом в съедобных частях продукта.

Софья Метелева

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