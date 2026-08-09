Россиянка нашла паразита в купленном продукте и обратилась в Роспотребнадзор

09 августа 2026, 20:45

Жительница Нижегородской области обнаружила в икре сельди червя

Фото: Istock / Zarina Lukash

Жительница Нижегородской области обнаружила похожего на червя паразита в ястычной икре тихоокеанской сельди «К картошке» с ароматом дыма от бренда «Русское море».