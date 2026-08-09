Гастроэнтеролог назвала самый недооцененный продукт для здоровья кишечника

09 августа 2026, 18:35

Врач Русанцова: Белокочанная капуста — самый недооцененный продукт для кишечника

Фото: iStock/Natalia POGODINA

Гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Наталья Русанцова раскрыла доступный и недооцененный продукт, который считает одним из самых полезных для поддержания здоровья кишечника. Об этом пишет «Лента.ру».