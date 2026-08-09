Гастроэнтеролог назвала самый недооцененный продукт для здоровья кишечника
Гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Наталья Русанцова раскрыла доступный и недооцененный продукт, который считает одним из самых полезных для поддержания здоровья кишечника. Об этом пишет «Лента.ру».
Медик отметила, что белокочанная капуста является одним из самых полезных продуктов для желудочно-кишечного тракта. Основное её преимущество — высокое содержание клетчатки, которая увеличивает объем содержимого кишечника, активизирует его естественную перистальтику и способствует профилактике запоров. Клетчатка также служит питанием для полезной микрофлоры кишечника, поддерживает здоровье его слизистой оболочки и участвует в регуляции иммунной системы, объяснила Русанцова.
Специалист подчеркнула, что особенно ценной является квашеная капуста, которая при правильном брожении содержит молочнокислые бактерии, способствующие поддержанию разнообразия микробиоты кишечника. Однако врач напомнила, что ни один продукт не может полностью решить проблемы с пищеварением. Она заключила, что здоровье кишечника зависит от сбалансированного рациона, достаточного потребления воды, регулярных физических упражнений и разнообразия растительной пищи.
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