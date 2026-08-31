Россиянка отсудила крупную сумму у работодателя за несчастный случай на производстве

31 августа 2026, 12:20

Суд обязал выплатить 1,28 млн рублей швее за травму руки на производстве

Фото: iStock/AMilkin

Суд в Свердловской области взыскал с предприятия «СпецТехЗаказ» 1,28 миллиона рублей в пользу швеи, пострадавшей при чистке станка. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.