Россиянка отсудила крупную сумму у работодателя за несчастный случай на производстве
Суд в Свердловской области взыскал с предприятия «СпецТехЗаказ» 1,28 миллиона рублей в пользу швеи, пострадавшей при чистке станка. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.
Несчастный случай произошел, когда кисть руки работницы оказалась зажата между барабаном и валом флесграфической печатной машины.
Суд установил, что основной причиной послужило нарушение технологического процесса — станок не обесточили перед чисткой. Сопутствующими факторами стали неудовлетворительная организация производства, отсутствие контроля со стороны руководителей и несовершенство самого технологического процесса.
При вынесении решения суд учел характер и степень физических и нравственных страданий женщины, тяжесть полученных повреждений, а также произведенные выплаты. Работодатель добровольно перечислял женщине по 25 тысяч рублей ежемесячно в течение семи месяцев — эти суммы суд расценил как частичное возмещение морального вреда.
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