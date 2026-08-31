Банду дроповодов задержали в российском городе
В Санкт-Петербурге пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным оборотом платежных инструментов. Четверых фигурантов задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщила 31 августа в Макс официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, злоумышленники находили граждан, желавших быстро заработать, и предлагали им оформить на свое имя банковские карты за вознаграждение. В дальнейшем эти карты передавались участникам группы для противоправного использования.
В ходе расследования установили, что преступники использовали более тысячи банковских карт, а сумма незаконно обналиченных средств превысила 112 миллионов рублей. При оперативно-розыскных мероприятиях также выявили еще 26 дропперов, которые предоставили данные своих карт для совершения противоправных операций.
По факту случившегося следственное управление МВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Расследование продолжается.
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