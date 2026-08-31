Банду дроповодов задержали в российском городе

31 августа 2026, 11:44

МВД: Четырех дроповодов задержали в Петербурге

Фото: istockphoto/nevodka

В Санкт-Петербурге пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным оборотом платежных инструментов. Четверых фигурантов задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщила 31 августа в Макс официальный представитель МВД России Ирина Волк.