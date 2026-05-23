Россиянка отсудила у DNS больше 2 млн рублей за поломку поддержанной видеокарты

Фото: iStock/AMilkin

Жительница Томска отсудила у DNS более двух миллионов рублей за отказ в гарантийном ремонте поддержанной видеокарты. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



Девушка купила видеокарту на онлайн-площадке вместе с чеком и действующей гарантией. Устройство быстро вышло из строя из-за поломки вентилятора охлаждения. Покупательница обратилась в магазин, где была куплена видеокарта, но компания отказала в гарантийном ремонте.

Юрист Илья Соловьев рассказал, что изначально суд взыскал в пользу женщины 700 тысяч рублей. Позже DNS добились отмены этого решения после апелляции, однако кассация вернула дело на новое рассмотрение. Тогда суд снова решил взыскать средства с ретейлера.

За полтора года разбирательств накапливалась ежедневная неустойка в размере одного процента от стоимости товара. В итоге отказ от ремонта, который обошелся бы в четыре тысячи рублей, стоил компании 2,2 миллиона.

Лидия Пономарева

