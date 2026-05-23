Три человека погибли в ДТП в российском регионе

Три человека погибли и восемь пострадали в ДТП на трассе в Ставропольском крае
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Три человека погибли и восемь пострадали в ДТП в Ставропольском крае. Об этом 23 мая сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.



Трагедия произошла на седьмом километре трассы «Краснодар — Ставрополь». Там столкнулись два легковых автомобиля. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывают помощь врачи. Информации об их состоянии пока нет.

В настоящее время все причины и обстоятельства смертельной аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что на Межевой улице во Всеволожске произошло массовое ДТП. Четыре автомобиля — Volkswagen Polo, Chery, Lada Granta и Hyundai Creta — совершили попутное столкновение, образовав так называемый «паровозик». В результате пострадала водитель немецкой иномарки — женщина 1978 года рождения.

Лидия Пономарева

