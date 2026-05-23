Пожар произошел во время занятий в российской школе
Учащихся лицея №77 в Челябинске эвакуировали после того, как время урока вспыхнула лампа. О происшествии сообщает городской портал 74.RU.
Предварительно, семиклассники писали контрольную работу, когда учитель заметила, что на потолке над последней партой заискрил светильник. Во время эвакуации горящие фрагменты начали падать на парту, и она загорелась. Педагог вывела детей из класса и потушила пожар.
По данным ГУ МЧС по региону, из здания самостоятельно эвакуировались 28 детей и двое взрослых. Никто не пострадал, помощь сотрудников ведомства не потребовалась.
Ранее сообщалось, что в Омской области следователи начали проверку по факту гибели двух пожилых людей при пожаре в поселке Муромцево. Возгорание в частном жилом доме произошло в ночь на 21 мая.
