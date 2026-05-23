Семилетнего мальчика избили в российском батутном центре

Обстоятельства инцидента с участием малолетнего ребенка в местном развлекательном центре выясняют челябинские следователи. Об этом сообщили в СК.



По информации пресс-службы ведомства, проводится проверка факта причинения телесных повреждений семилетнему мальчику. Инцидент произошел в игровой комнате, где ребенок подвергся нападению со стороны другого несовершеннолетнего. В течение нескольких минут злоумышленник наносил пострадавшему удары, применял удушающие захваты и другие формы физического насилия.

Речь идет о статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан». Другие подробности не приводятся.

Никита Кротов

