Семилетнего мальчика избили в российском батутном центре
Обстоятельства инцидента с участием малолетнего ребенка в местном развлекательном центре выясняют челябинские следователи. Об этом сообщили в СК.
По информации пресс-службы ведомства, проводится проверка факта причинения телесных повреждений семилетнему мальчику. Инцидент произошел в игровой комнате, где ребенок подвергся нападению со стороны другого несовершеннолетнего. В течение нескольких минут злоумышленник наносил пострадавшему удары, применял удушающие захваты и другие формы физического насилия.
Речь идет о статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан». Другие подробности не приводятся.
Ранее подростки до полусмерти избили двух россиян после выхода из бара. Все случилось в Нижнем Новгороде.
