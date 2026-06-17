Россиянка отсудила у Utair почти 300 тыс. руб. после двух отказов в перелете

17 июня 2026, 01:24

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Пассажирка приобрела авиабилет по маршруту Санкт‑Петербург — Баку — Санкт‑Петербург за 28 800 рублей, но столкнулась с проблемами из-за превышения габаритов ручной клади. Об этом пишет TourDom.