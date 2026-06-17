Россиянка отсудила у Utair почти 300 тыс. руб. после двух отказов в перелете
Пассажирка приобрела авиабилет по маршруту Санкт‑Петербург — Баку — Санкт‑Петербург за 28 800 рублей, но столкнулась с проблемами из-за превышения габаритов ручной клади. Об этом пишет TourDom.
В аэропорту Пулково авиакомпания предложила доплатить за багаж, но исключительно безналичным способом, однако пассажирку этот вариант не устроил. В результате женщину не пустили в самолет, и ей пришлось покупать новый билет.
Ситуация повторилась спустя несколько дней при регистрации на рейс в Северную столицу. Выяснилось, что авиакомпания аннулировала обратный сегмент без предварительного уведомления. Из‑за этого туристке снова пришлось тратить деньги на перелет.
По возвращении в Россию пассажирка подала иск на Utair. Суд удовлетворил её требования и постановил взыскать с авиакомпании все понесённые клиенткой убытки, а также неустойку, штраф и компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб. В итоге общая сумма взыскания составила почти 300 тыс. руб.
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