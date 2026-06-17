Мбаппе превзошёл Месси по количеству забитых на ЧМ голов

17 июня 2026, 00:35

Килиан Мбаппе (Фото: Instagram* / @k.mbappe)

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обошёл Лионеля Месси из аргентинской национальной команды по числу голов на мировых футбольных первенствах. Об этом пишет «Чемпионат».