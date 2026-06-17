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Мбаппе превзошёл Месси по количеству забитых на ЧМ голов

Килиан Мбаппе (Фото: Instagram* / @k.mbappe)

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обошёл Лионеля Месси из аргентинской национальной команды по числу голов на мировых футбольных первенствах. Об этом пишет «Чемпионат».



В дебютном на ЧМ матче французы обыграли сборную Сенегала со счетом 3:1. Два гола в ворота африканцев забил Мбаппе, что позволило ему обойти титулованного аргентинца. Игра прошла на стадионе «Метлайф» в Ист‑Ратерфорде (США), а главным арбитром выступил Алиреза Фагани из Сиднея.

Мбаппе забил на 66-й и 90-й минутах. Теперь на его счету 14 голов в 15 матчах мировых первенств. У Месси — 13 голов в 26 встречах.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые принимают участие сразу 48 команд.

Александр Огарёв

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