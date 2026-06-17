Мбаппе превзошёл Месси по количеству забитых на ЧМ голов
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обошёл Лионеля Месси из аргентинской национальной команды по числу голов на мировых футбольных первенствах. Об этом пишет «Чемпионат».
В дебютном на ЧМ матче французы обыграли сборную Сенегала со счетом 3:1. Два гола в ворота африканцев забил Мбаппе, что позволило ему обойти титулованного аргентинца. Игра прошла на стадионе «Метлайф» в Ист‑Ратерфорде (США), а главным арбитром выступил Алиреза Фагани из Сиднея.
Мбаппе забил на 66-й и 90-й минутах. Теперь на его счету 14 голов в 15 матчах мировых первенств. У Месси — 13 голов в 26 встречах.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые принимают участие сразу 48 команд.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещенной в РФ