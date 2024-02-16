Россиянка победила украинку в чемпионате Европы по борьбе

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Милана Дадашева из России одержала победу над украинкой Оксаной Ливач на чемпионате Европы по борьбе, сообщает РИА Новости.
Золото на турнире досталось Марии Стадник, родившейся в Львове и выступающей за Азербайджан. Она победила спортсменку из Турции Эвин Демирхан. Вторую бронзовую медаль получила Миглена Селишка из Болгарии.
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