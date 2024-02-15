Конькобежцы из Подмосковья завоевали две медали на Спартакиаде сильнейших

Фото: пресс-служба Минспорта МО
«Золотую медаль заработала сборная Подмосковья в мужском командном забеге в составе Даниила Чмутова, Руслана Захарова и Даниила Алдошкина. Восемь кругов они пробежали за 3 минуты 49 секунд. Второе место заняла сборная Красноярского края, отставшая от победителей на три секунды. Замыкает тройку лидеров команда, представляющая Свердловскую область», — говорится в сообщении.Кроме того, представитель Подмосковья Михаил Казелин взял бронзу в забеге на 1000 метров среди мужчин.
В масштабном турнире принимают участие более 2,5 тыс. человек. Соревнования проводятся по 14 видам спорта на территории пяти регионов. В частности, конькобежцы соревнуются в Челябинске.
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