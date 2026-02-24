Россиянка получит крупную компенсацию за ошибку врачей
Суд в Петропавловске-Камчатском взыскал с краевой больницы компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетней пациентки. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
Причиной стала врачебная ошибка: с ноября 2023 года по январь 2024 года врачи лечили девушку от простуды, не замечая симптомов редкого неизлечимого заболевания. Подросток неоднократно обращался в поликлинику с жалобами на недомогание и высокую температуру, но медики назначали стандартное лечение. В итоге пациентку госпитализировали в тяжелом состоянии в краевую детскую больницу, где после анализов поставили правильный, но уже неутешительный диагноз.
Проверка выявила множественные нарушения качества оказания медпомощи. Суд удовлетворил иск надзорного ведомства и обязал выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей. Сейчас проводится процессуальная проверка для установления виновных в халатности.
Читайте также: