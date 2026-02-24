Россиянка получит крупную компенсацию за ошибку врачей

24 февраля 2026, 08:43

На Камчатке больницу обязали выплатить компенсацию девушке за ложный диагноз

Фото: iStock/AMilkin

Суд в Петропавловске-Камчатском взыскал с краевой больницы компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетней пациентки. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.