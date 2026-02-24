В Санкт-Петербурге при крупном пожаре в четырех квартирах погиб один человек
В Московском районе Санкт-Петербурга произошёл крупный пожар в жилом доме, в результате один человек погиб. Также пострадала женщина, передает Telegram-канал «Оперативный МЧС Петербурга».
Возгорание началось рано утром 24 февраля в доме 31, корпус 4 на Витебском проспекте. Огонь охватил две квартиры на площади 80 квадратных метров, ещё две квартиры загорелись в соседней парадной — там пламя распространилось на 14 квадратов. В 05:18 по московскому времени пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС.
Из опасной зоны эвакуировали 30 человек. На месте работали шесть единиц техники и 30 спасателей МЧС, к 06:34 (мск) возгорание локализовали. В результате происшествия погиб один человек, пострадавшую женщину госпитализировали.
