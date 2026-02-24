Восемь человек, включая четырёх детей, пострадали в массовом ДТП в Ростовской области
В Ростовской области столкнулись три автомобиля, в двух из которых находились дети. По информации пресс-службы местной Госавтоинспекции, из-за аварии травмы получили восемь человек, включая четырёх несовершеннолетних младше десяти лет.
Происшествие случилось поздним вечером 23 февраля. Предварительно, водитель Toyota Raum 1992 года рождения не уступила дорогу Volkswagen Polo, который двигался под управлением молодого человека 2005 года рождения. После удара Volkswagen выбросило на встречную полосу, где он столкнулся со Skoda Fabia. Этим автомобилем управлял мужчина 1981 года рождения.
В момент аварии в машинах находились дети. В Toyota Raum сидел один несовершеннолетний пассажир, а в Skoda Fabia ехали еще трое ребят. С последними находилась пассажирка 1982 года рождения.
Все участники ДТП получили травмы разной степени тяжести. Серьезность ранений в материале не указана.
