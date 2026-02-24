Восемь человек, включая четырёх детей, пострадали в массовом ДТП в Ростовской области

24 февраля 2026, 05:03

Фото: кадр видео Telegram-канала @gibdd161

В Ростовской области столкнулись три автомобиля, в двух из которых находились дети. По информации пресс-службы местной Госавтоинспекции, из-за аварии травмы получили восемь человек, включая четырёх несовершеннолетних младше десяти лет.