Подорвавший автомобиль ДПС в Москве погиб на месте происшествия

24 февраля 2026, 01:55

МВД: Подорвавший автомобиль ДПС у Савёловского вокзала погиб на месте происшествия

Фото: iStock/gorodenkoff

Подрывник, устроивший взрыв на площади Савёловского вокзала в Москве, погиб на месте. К такому выводу пришли сотрудники правоохранительных органов после изучения записей камер наблюдения, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.





По уточненной информации, в результате подрыва машины ДПС один сотрудник Госавтоинспекции погиб, ещё двое полицейских получили ранения. Их госпитализировали. Сам злоумышленник также погиб при взрыве.





«Полицейские продолжают работу совместно с коллегами из силовых ведомств, устанавливаются все обстоятельства», — говорится в материале.