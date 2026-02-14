Россиянка пошла под суд из-за одного слова в переписке
Россиянку оштрафовали за оскорбление во время переписки в интернете. Об этом сообщает РИА Новости.
Между администратором и участницей сообщества, где отдают вещи даром, возник конфликт в общем чате, после чего последнюю заблокировали за назойливое поведение.
Когда пользовательницу исключили из чата, она решила выяснить причину в личных сообщениях. В ходе переписки администратор попыталась объяснить свое решение, но получила упрек в неграмотности. Тогда она написала: «Слово дура я пишу без ошибок, Вы в данном случае таковой являетесь».
Обиженная женщина обратилась в прокуратуру. В итоге на ее оппонентку составили административный протокол по статье «Оскорбление». Суд назначил ей штраф в размере трех тысяч рублей.
Читайте также: