Россиянка пошла под суд из-за одного слова в переписке

Россиянку оштрафовали на 3000 рублей за оскорбление в переписке
Фото: iStock/oatawa

Россиянку оштрафовали за оскорбление во время переписки в интернете. Об этом сообщает РИА Новости.



Между администратором и участницей сообщества, где отдают вещи даром, возник конфликт в общем чате, после чего последнюю заблокировали за назойливое поведение.

Когда пользовательницу исключили из чата, она решила выяснить причину в личных сообщениях. В ходе переписки администратор попыталась объяснить свое решение, но получила упрек в неграмотности. Тогда она написала: «Слово дура я пишу без ошибок, Вы в данном случае таковой являетесь».

Обиженная женщина обратилась в прокуратуру. В итоге на ее оппонентку составили административный протокол по статье «Оскорбление». Суд назначил ей штраф в размере трех тысяч рублей.

Лидия Пономарева

