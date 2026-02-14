Пассажиры подрались в самолете из-за расистских высказываний и поплатились

14 февраля 2026, 08:27

Двое пассажиров получили пожизненный запрет на полеты после драки на рейсе Jet2

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Двое пассажиров подрались в самолете и получили пожизненный запрет на полеты. Об этом пишет британская газета-таблоид The Sun.