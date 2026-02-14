Пассажиры подрались в самолете из-за расистских высказываний и поплатились
Двое пассажиров подрались в самолете и получили пожизненный запрет на полеты. Об этом пишет британская газета-таблоид The Sun.
Все произошло 12 февраля на рейсе авиакомпании Jet2 из Антальи в Манчестер. По словам очевидцев, пьяный мужчина начал оскорблять окружающих расистскими замечаниями и потребовал продать ему сигареты. Получив отказ, он повел себя агрессивно, что спровоцировало конфликт с попутчиком, которого задели его высказывания.
В связи с потасовкой в салоне пилоты приняли решение об экстренной посадке. Когда борт приземлился в аэропорту Брюсселя, обоих дебоширов задержали и сняли с рейса. На место выезжала полиция.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет экстренно сел в Нигерии после взрыва двигателя прямо во время полета.
Читайте также: