Воспитательница травила детей слабительным, чтобы их быстрее забирали домой
В США воспитательница давала малышам слабительное, чтобы облегчить себе работу. Об этом сообщает Oddity Central.
Скандал разгорелся в одном из детских садов в городе Сент-Чарльз штата Иллинойс. Родители обратились в полицию, заявив, что воспитательница травила их детей слабительным. В итоге у малышей начались проблемы со здоровьем. Одна из матерей рассказала, что ее ребенок до сих пор страдает от запоров, которые врачи назвали последствием приема препаратов.
Как выяснилось, 23-летняя Изель Дж. воспользовалась правилом учреждения, согласно которому больных детей отправляют домой и не пускают в группы в течение суток. Жертвам было не больше двух лет, поэтому девушка смогла заставить их поверить, что жевательные слабительные — это конфеты.
Американке предъявили обвинение в попытке нанесения тяжких телесных повреждений и создании угрозы жизни или здоровью ребенка. Ее арестовали, а затем отпустили из-под стражи до суда.
Читайте также: