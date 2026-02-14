Мужчина изнасиловал возлюбленную, а затем спалил ее дом с родней внутри
Житель Чувашии изнасиловал возлюбленную, а затем решил сжечь ее дом. Об этом пишет kazan.kp.ru.
Все началось еще весной 2024 года. Предварительно, мужчина систематически избивал свою сожительницу в Чебоксарах, а затем изнасиловал ее. В феврале 2025 года их отношения закончились, и насильник решил отомстить бывшей партнерше. Для этого он обратился за помощью к своему знакомому.
В ночь на 8 февраля злоумышленник бросил в дом экс-сожительницы подожженную бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. В тот момент в доме находились её родители и брат, но сама женщина отсутствовала. Родственники успели выбежать на улицу до того, как дом загорелся.
