Мужчина изнасиловал возлюбленную, а затем спалил ее дом с родней внутри

14 февраля 2026, 08:51

«КП»: в Чувашии мужчина изнасиловал возлюбленную и поджег ее дом

Фото: iStock/Bilanol

Житель Чувашии изнасиловал возлюбленную, а затем решил сжечь ее дом. Об этом пишет kazan.kp.ru.