Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Россиянка пошла в лес и неожиданно нашла там «шерстяной фаллос»

Россиянка пошла в лес и неожиданно нашла там «шерстяной фаллос»

Россиянка пошла в лес и нашла вольвариеллу шелковистую из Красной книги
03 июля 2024, 15:59
Фото: iStock/Aleksander

Фото: iStock/Aleksander

В Новосибирской области местная жительница пошла в лес и неожиданно нашла там «шерстяной фаллос». Об этом женщина поделилась в сообществе во «ВКонтакте».
Выяснилось, что находка оказалась грибом — вольвариеллой шелковистой из Красной книги России. По словам женщины, она была в восторге, когда увидела его.

Россиянка подчеркнула, что вольвариелла шелковистая, внешне похожая на «шерстяной фаллос», еще только зреет. Местная жительница добавила, что намерена посетить лес еще через некоторое время, чтобы посмотреть на гриб «во всей красе».



Примечательно, что микологи настаивают на том, что за этим видом необходимы охрана и мониторинг.

Читайте также:

Девушка уличила жениха в измене с ее матерью и узнала об их общем ребенке

В Лондоне модель OnlyFans, работавшую в тюрьме, задержали за секс с заключенным

Любительница водки похудела на 32 килограмма при помощи воображения
#лес
#книги
#охрана
#женщины
#мониторинг
#красная книга
В Подмосковье с 2014 года провели капремонт 17,5 тысяч многоквартирных домов
03 июля 2024, 16:20

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты совместно с представителями профильных министерств, Фонда капремонта, органов МСУ, управляющих организаций обсудили реализацию региональной программы капремонта общего имущества МКД.
За 10 лет реализации в Московской области программы капремонта многоквартирных домов отремонтировано около 17,5 тысяч МКД, то есть 39%. Комфорт проживания повысился для 2,5 млн. жителей. Такие данные привели в Балашихе на выездном заседании комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетики и жилищно-коммунальному хозяйству.

Перед заседанием участники проконтролировали ход капремонта фасада многоквартирного дома в мкр. Заря на ул. Садовой. Как рассказал председатель комитета Игорь Коханый, работы там проводят по краткосрочному плану реализации программы на 2023-2025 годы. Завершить их планируют до конца июля.
«Это самый масштабный план за всю историю региональной программы капитального ремонта МКД. Всего на территории Московской области находятся 57 тыс. МКД, в региональную программу входят более 44 тыс. В областной программе – все дома кроме тех, в которых менее пяти квартир, а также признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу», – рассказал Коханый.
Объём финансирования краткосрочного плана 2023-2025 годов составит 87,5 млрд. рублей. В план включено более 6,5 тысяч многоквартирных домов.

Читайте также:

Капремонт ДК им. Нариманова в Шатуре завершат до конца года

Капремонт школы №4 в Сергиевом Посаде закончат до начала учебного года

В Пушкинском округе продолжается капремонт поликлиники
#мособлдума
#капремонт
#дома
#мкд
#подмосковье
#московская область
#игорь коханый
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Совфед одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года
03 июля 2024, 15:45

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Совет Федерации одобрил закон о возврате со следующего года индексации пенсий пенсионерам, которые продолжают работать. Об этом сообщает РИА Новости.
Планируется, что соответствующее решение коснется около 7,87 млн россиян. Данное решение, по мнению политиков, позволит вернуть в экономику страны опытные кадры. Примечательно, что индексацию пенсионных выплат работающим пенсионерам прекратили в 2016 году.

В текущем году глава российского выступления Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ поручил ее возобновить. Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Госдумы сообщила, что пенсии в России после индексации в среднем увеличатся не менее чем на 1300 рублей.

Читайте также:

ГД приняла закон, возвращающий индексацию пенсий работающим пенсионерам

Голикова рассказала о минимальном увеличении пенсии после индексации

Экономист назвал причину возврата индексации пенсий работающим пенсионерам
#пенсии
#владимир путин
#закон
#татьяна голикова
#пмэф
#страны
#кадры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье из-за жары усилили контроль за работой энергокомплекса
03 июля 2024, 15:38

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Подмосковное Минэнерго на фоне аномальной жары усилило контроль за энергосетевым оборудованием, работающим в условиях повышенной нагрузки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Наша главная задача в таких погодных условиях – обеспечить надёжное электроснабжение объектов жизнеобеспечения населения и социально значимых объектов. Сейчас энергосистема Подмосковья работает штатно», – заверил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.
Энергетики чаще, чем обычно осматривают оборудование подстанций, системы охлаждения, проводят воздушные линии электропередачи, налаживают тепловизионный контроль и контроль теплового режима работы кабелей.

По словам Хромушина, сейчас на круглосуточном дежурстве находятся 508 бригад – это более 2 тыс. человек и свыше 3,6 тыс. единиц спецтехники. Порядка 170 передвижных дизель-генераторных установок готовы в любой момент обеспечить резервное электроснабжение на время восстановительных работ.

В министерстве напомнили, что жители могут сообщить об отключениях электричества и повреждении энергообъектов по единому бесплатному телефону «Светлой линии «Россети Московский регион» 8-800-220-0-220 или по телефону «Горячей линии» «Мособлэнерго» 8(495)99-500-99.

Читайте также:

Синоптик Позднякова предсказала рекордную жару в Москве в начале июля

Удушающая духота: Сомнолог рассказал, как бороться с бессонницей в аномальную жару

«Забудьте позу молящегося»: Врач раскрыл способы спасения от инфаркта в жару
#евгений хромушин
#жара
#погода
#энергетика
#электричество
#минэнерго мо
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названо самое действенное средство продвижения для самозанятых мастеров
«Новый труд»: Наиболее эффективно работает «сарафанное радио»
03 июля 2024, 15:31

Фото: iStock/Verin Makcharoen

Профсоюз «Новый труд» проверил условия работы на платформах по подбору мастеров в сфере ремонта и пришёл к выводу о том, что наиболее эффективным методом для поиска заказов остаётся сарафанное радио».
Современные онлайн-платформы, считают специалисты, выступают здесь лишь вспомогательными средствами. Как пишут argumenti.ru, для мастеров выгоднее обходятся доски объявлений и небольшие сервисы, где с самозанятого не требуют дополнительных средств за указание контактов.

В то же время Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) предложило законодательное регулирование деятельности онлайн-школ и тренеров, обучающих на коммерческой основе желающих стать продавцами на маркетплейсах. Специалисты объяснили, что сегодня отрасль сетевой торговли — одна из самых быстроразвивающихся в России, а потому всё, что связано с ней требует внимания и контроля. Тем более, что многие граждане, воспользовавшиеся обучением работе в этой сфере, выражают сожаление о потраченных средствах.

«Федеральное общество сетевой торговли просит поддержать инициативу о разработке нормативно-правовой базы, которая обяжет авторов и организаторов курсов проходить обязательную сертификацию и подтверждение своих компетенций у экспертов крупнейших российских маркетплейсов. Компании, не получившие знак качества, должны информировать об этом своих слушателей», — приводит RT пояснение председатель ФОСТ Евгения Черницкая.

Ранее сообщалось, что более 12 млн рублей в виде субсидий получил бизнес Подмосковья при выходе на маркетплейсы.

Читайте также:

Рособрнадзор будет проверять мигрантов на знание русского языка

«Кухня на районе» получила сертификат соответствия ЕАЭС незадолго до вспышки ботулизма

Бизнес Подмосковья при выходе на маркетплейсы получил более 12 млн рублей
#бизнес
#общество
#сертификат
#компании
#специалисты
#онлайн
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Программа обустройства троп для пешеходов «Пешком» завершена на 65%
03 июля 2024, 15:22

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковная программа по улучшению условий для пешеходов «Пешком» завершена на 65%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору Московской области.
В этом году в регионе планируется благоустроить 481 пешеходную коммуникацию в 46 городских округах. Сейчас обустройство завершено в 26 муниципалитетах
«Мы с муниципалитетами выполнили 65% общего плана работ в рамках программы. Отремонтировано и устроено 314 пешеходных коммуникаций, продолжается благоустройство ещё 63 троп. Информация по каждому городскому округу доступна на информационных стендах. Там указаны все подробности: подрядная организация, сроки и виды работ», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Он добавил, что работы стартовали в мае и завершатся к концу лета.

Читайте также:

В Московской области выполнено 74% плана по ремонту асфальта во дворах

На мусороперерабатывающих предприятиях Подмосковья нашли необычные предметы

В Московской области представили новую забаву – экологический теннис
#владислав мурашов
#минчистоты
#пешеход
#благоустройство
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
С начала года в Подмосковье починили более 150 общедомовых приборов учёта
03 июля 2024, 15:18

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Общедомовые приборы учёта коммунальных ресурсов отремонтировали более чем в 150 многоквартирных домах Московской области с начала года, работы провели по запросам жителей, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Общедомовой прибор учета (ОДПУ) необходим для отслеживания объема потребления таких ресурсов, как электроэнергия, вода, газ или тепло, во всем доме. С начала года управляющие компании Московской области выполнили более 150 задач по ремонту общедомового прибора учета в доме», — говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что разница в показаниях между индивидуальными и общедомовыми приборами учёта позволяет узнать, сколько ресурса тратится на работу лифтов, освещение подъезда, работу насосов в подвале и пр. Эти расходы распределяются между жильцами.

Читайте также:

В Московской области выполнено 74% плана по ремонту асфальта во дворах

На мусороперерабатывающих предприятиях Подмосковья нашли необычные предметы

В Московской области представили новую забаву – экологический теннис
#минчистоты
#счётчики
#мкд
#жкх
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В селе Жучки снесли ветхий дом на восемь квартир
03 июля 2024, 15:02

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Аварийный одноэтажный многоквартирный жилой дом 1953 года постройки снесли в селе Жучки Сергиево-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Площадь обветшавшей постройки составляла около 170 квадратных метров. Жильцам, занимавшим восемь квартир дома, предоставили новую жилплощадь в рамках подмосковной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». После чего в мае текущего года аварийный дом снесли», — говорится в сообщении.
В настоящее время участок под домом полностью освобождён от постройки и строительного мусора. Решение о том, как будет использована эта земля, ещё не принято.

Всего на территории Сергиево-Посадского округа было выявлено 294 аварийных постройки, объектов незавершённого строительства и самостроя. В настоящее 214 таких построек либо снесли, либо достроили и привели в соответствие с нормами. Работа в этом направлении продолжается.

Читайте также:

В подмосковном селе Протасово снесли заброшенный ДК

В Шаховской снесли аварийное здание молокозавода

В округе Коломна снесли полуразрушенное здание ДК
#снос
#мособлархитектура
#сергиев посад
#дом
#мкд
#аварийное жильё
#ветхое жильё
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россияне назвали самые перспективные отрасли для карьеры
Опрос: Россияне считают IT самой перспективной отраслью
03 июля 2024, 14:48

Фото: iStock/g-stockstudio

Опрос SuperJob показал, что наиболее перспективными сферами для карьеры россияне считают IT (38%), а также строительную и нефтегазовую отрасли (по 12%).
«Также перспективными для роста в должности и уровне дохода россияне считают торговлю (8%), медицину и тяжёлую промышленность (по 7%), финансовую сферу (6%)», — приводит RT результаты исследования.

Тем временем стало известно, что в Москве проведут бесплатное обучение для столичных предпринимателей, посвящённое управлению персоналом.

«Предприниматели узнают, как создать HR-бренд, и познакомятся со стратегиями подбора, развития и мотивации сотрудников. Все обучающие мероприятия бесплатные, на каждое из них требуется предварительная регистрация на портале МБМ. Конференция «Эйчармания» пройдёт 11 июля. Эксперты объяснят, как создать HR-бренд, который понравится молодым специалистам», – приводит АГН «Москва» соответствующее сообщение сайта мэра Москвы.

Ранее HR-эксперт, основатель digital-агентства Сергей Белов заявил, что некоторых вещей не стоит говорить на собеседовании.

Читайте также:

HR-эксперт Белов раскрыл, чего не стоит говорить на собеседовании

Психолог Дугенцова научила концентрироваться на одном деле, не отвлекаясь

Стало известно, сколько студентов хотят открыть своё дело, а сколько работать по найму
#обучение
#мероприятия
#предприниматели
#россияне
#опрос
#работа
#карьера
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Налоговый кэшбек и курортный сбор: поправки Минфина в закон об НДФЛ, кто будет платить больше, кому положены льготы
Минфин РФ внес поправки в закон об НДФЛ: что изменится, кого затронет
03 июля 2024, 14:29

Фото: iStock/mizar_21984

В Госдуму внесены поправки ко второму чтению большого налогового законопроекта, касающегося доходов физических лиц. О том, какие категории граждан могут рассчитывать на льготы, а кто будет платить повышенный налог расскажет редакция «Радио 1».

Курортный сбор


Курортный сбор в России станет туристическим налогом. В период с 2024 по 2029 годы его ставка будет расти с 1% от стоимости проживания в отеле, однако она не будет превышать 5%. Муниципалитеты будут наделены правом вводить туристический налог самостоятельно.


Вычет за сдачу ГТО


Налоговый вычет за сдачу норм ГТО будет увеличен до 2340 рублей в год. Таким образом, россияне смогут получить до 18 тысяч рублей вычета за сдачу нормативов.


Для IT-организаций


Пониженная налоговая ставка на прибыль в 5% будет установлена для IT-организаций до 2030 года. Также будет установлена льгота по налогам при использовании в работе отечественного программного обеспечения.


НДС для плательщиков УСН


Тех, кто платит налоги по упрощённой системе и имеет доходы менее 60 миллионов рублей за отчетный период (12 месяцев), освободят от уплаты НДС. Освобождение от НДС теперь происходит автоматически без необходимости уведомления налогового органа.


Акцизы на лекарства


Поправки также предусматривают введение определенных мер, направленных на недопущение роста цен на лекарственные товары. Коме того, нововведения усовершенствуют порядок уплаты акциза на фармсубстанцию спирта.


Изменения в шкале НДФЛ: Кто будет платить больше налогов с 1 января 2025 года
Изменения в шкале НДФЛ: Кто будет платить больше налогов с 1 января 2025 года

Поддержка россиян


Предполагается, что изменения НДФЛ затронут около двух млн россиян. Для подавляющего большинства налог останется прежним. Кроме того, многодетные семьи, доход которых ниже 1,5 прожиточных минимумов, будут наделены правом получать так называемый кэшбек. Система будет работать по схеме: в течение года семья платит в казну государства 13% от дохода, а после получает возврат в размере 7%, пояснили в пресс-службе Минфина РФ.

Льготами будут наделены родители с месячным доходом до 53 тыс. руб., если оба работают, и не более 106 тыс. руб., если работает только один. Также льготы распространяются на участников спецоперации на территории Украины.

Прогрессивная ставка


Налоговая ставка возрастает для тех. Кто получает доход от 2,4 млн до 5 млн рублей. Такие граждане будут обязаны делать налоговые отчисления в размере 15%. Ставка при доходе свыше 50 млн рублей составит 22%.


Госпошлина возрастет


Внесенные поправки предусматривают увеличение госпошлин за юридически значимые действия, совершаемые Росреестром. Так, предложено увеличить пошлину за расторжение брака с 650 руб. до 5000 руб. (платится каждым из супругов).


Силуанов прокомментировал поправки в Налоговый кодекс


Министр финансов Антон Силуанов заявил, что многие из поправок в Налоговый кодекс, предложенных депутатами, поддерживаются. По его словам, проект решения по поводу федерального инвестиционного налогового вычета будет представлен в Госдуму до второго чтения.

Ожидается, что нормы вступят в силу в 2025-м году.

Читайте также:

Силуанов сообщил об изменении ставки НДФЛ: что ждать россиянам и куда пойдут налоги

Подмосковным школьникам показали мультфильм про налоги

Кабмин поручил внести поправки по изменению налогов в Госдуму
#семья
#льготы
#налоги
#гто
#проект
#муниципалитеты
#родители
#антон силуанов
#семьи
#ндфл
#поддержка
#поправки
#многодетные семьи
#ставка
#доходы
#налоговый вычет
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф