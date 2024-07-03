Россиянка пошла в лес и неожиданно нашла там «шерстяной фаллос»

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В Новосибирской области местная жительница пошла в лес и неожиданно нашла там «шерстяной фаллос». Об этом женщина поделилась в сообществе во «ВКонтакте».
Выяснилось, что находка оказалась грибом — вольвариеллой шелковистой из Красной книги России. По словам женщины, она была в восторге, когда увидела его.
Россиянка подчеркнула, что вольвариелла шелковистая, внешне похожая на «шерстяной фаллос», еще только зреет. Местная жительница добавила, что намерена посетить лес еще через некоторое время, чтобы посмотреть на гриб «во всей красе».
Примечательно, что микологи настаивают на том, что за этим видом необходимы охрана и мониторинг.
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Россиянка подчеркнула, что вольвариелла шелковистая, внешне похожая на «шерстяной фаллос», еще только зреет. Местная жительница добавила, что намерена посетить лес еще через некоторое время, чтобы посмотреть на гриб «во всей красе».
Примечательно, что микологи настаивают на том, что за этим видом необходимы охрана и мониторинг.
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Екатерина Коршунова