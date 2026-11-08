Россиянка потеряла либидо после задержки трудовой
Жительница Подмосковья Вероника (фамилия не раскрывается) столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем из-за задержки выдачи трудовой книжки после увольнения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
После расторжения договора с подмосковной фирмой девушка попросила отдел кадров отправить документ заказным письмом. Однако работодатель постоянно откладывал отправку, ссылаясь на карантин и неработающее отделение почты. Позже сотрудница оформила доставку курьером, но ожидание затянулось.
По словам Вероники, период неопределенности вызвал сильнейший стресс. На фоне напряженной ситуации у нее начали выпадать волосы, пропал аппетит и влечение к сексу. Девушке пришлось обратиться за помощью к психологу и неврологу.
Россиянка оценила свои моральные страдания и потребовала через суд выплатить ей компенсацию за месяц простоя, а также 15 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда. В итоге сторонам удалось урегулировать конфликт путем мирового соглашения.
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