Россиянка потеряла либидо после задержки трудовой

08 ноября 2026, 20:10

Россиянка потеряла либидо после увольнения и подала в суд на работодателя

Фото: istockphoto/catalis

Жительница Подмосковья Вероника (фамилия не раскрывается) столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем из-за задержки выдачи трудовой книжки после увольнения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.