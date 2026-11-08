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Россиянка пострадала в результате стрельбы в Кракове

Фото: iStock/WDnet

В Кракове при массовой стрельбе ранения получила гражданка России, данные о её состоянии уточняются. Об этом сообщило посольство РФ в Польше.



В общей сложности в результате стрельбы пострадали 15 человек. По информации властей Малопольского воеводства, состояние 12 пострадавших расценивалось как угрожающее жизни.

Среди получивших травмы — двое сотрудников полиции. Один из них был ранен выстрелом нападавшего, второй получил три пулевых ранения: состояние пострадавшего оценивали как крайне тяжёлое, ему провели срочную операцию.

Двух человек уже выписали из медицинских учреждений. Сам террорист также получил ранения во время задержания. Ранее мы сообщали, что в его доме обнаружили тела погибших.

Александр Огарёв

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