«Столкнул»: Россиянка выпала из окна отеля, её спутника задержали пьяным

08 ноября 2026, 14:38

В Петербурге полиция задержала мужчину после падения женщины из окна гостиницы

Фото: Istock/Marina Gordejeva

В Санкт-Петербурге полицейские задержали жителя Мурманской области после падения женщины из окна отеля в центре города. Подробности сообщает «Фонтанка».