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«Столкнул»: Россиянка выпала из окна отеля, её спутника задержали пьяным

В Петербурге полиция задержала мужчину после падения женщины из окна гостиницы
Фото: Istock/Marina Gordejeva

В Санкт-Петербурге полицейские задержали жителя Мурманской области после падения женщины из окна отеля в центре города. Подробности сообщает «Фонтанка».



Ранним утром 8 ноября прохожие вызвали экстренные службы к дому №7 на Гончарной улице. Под окнами отеля, который занимает третий этаж здания, они нашли окровавленную женщину.

Пострадавшая получила тяжёлые травмы, и медики незамедлительно госпитализировали её. На месте ЧП правоохранители задержали спутника потерпевшей. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Росгвардейцы доставили его в отдел полиции Центрального района. По предварительным сведениям, задержанный намеренно вытолкнул женщину из окна. Установлено, что он уже имеет судимости. Следствие ведёт проверку по факту случившегося.

Ольга Щелокова

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