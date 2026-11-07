В Липецке беременная россиянка обварилась кипятком
В Липецке возбудили уголовное дело после прорыва трубы с кипятком, в результате которого пострадала 19-летняя беременная девушка. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
Следователи квалифицировали происшествие по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Фигурантами дела стали должностные лица ресурсоснабжающей организации. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, а действиям или бездействию ответственных за состояние тепловых сетей дадут правовую оценку.
Пострадавшей уже оказали необходимую медицинскую помощь. У девушки диагностировали ожоги второй степени.
Инцидент произошел на улице Литаврина. По предварительным данным, из-за аварии на сетях горячего водоснабжения прорвало трубу с кипятком, в результате чего местная жительница получила ожоги.
Глава Липецка Михаил Щербаков прокомментировал ситуацию, заявив, что это уже системная проблема и «произошедшее требует серьезного разбирательства». Мэр обратился к компании, ответственной за водоснабжение в городе.
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