В Липецке беременная россиянка обварилась кипятком

07 ноября 2026, 15:59

В Липецке из-за прорыва трубы обварилась кипятком беременная 19-летняя девушка

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Липецке возбудили уголовное дело после прорыва трубы с кипятком, в результате которого пострадала 19-летняя беременная девушка. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.