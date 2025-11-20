Россиянка потратила 120 рублей и стала мультимиллионершей

20 ноября 2025, 18:08

Жительница Приморья купила лотерейный билет за 120 рублей и выиграла 10 млн

Фото: iStock/blinow61

Жительница Приморья приобрела билет онлайн-лотереи «Цветные шары» за 120 рублей и стала мультимиллионершей. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея», организованных Минфином России.





Отмечается, что женщина по имени Ольга выиграла первый в истории этой лотереи суперприз — 10 миллионов рублей. Всего она купила два билета — второй принес 450 рублей.

«Шок был сильный, конечно. Мне казалось, что я сплю. <…> Очень много всего хочется, но из самого перспективного — это недвижимость и путешествие», — поделилась эмоциями и планами победительница.